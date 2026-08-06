Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε υλικό από τις διακοπές της στη Μύκονο: Όσο και αν έχω ταξιδέψει, αυτός είναι ο αγαπημένος μου προορισμός

Βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο, τον αγαπημένο της προορισμό, όπως εξήγησε, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ιωάννα Τούνη.

Η Instagrammer διασκέδασε με την παρέα της, χόρεψε, πόζαρε με βραδινά φορέματα και μαγιό, έκανε ανάποδη βουτιά από σκάφος. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram εξομολογήθηκε επίσης ότι όσα μέρη και αν έχει επισκεφτεί σε όλο τον κόσμο, το Νησί των Ανέμων δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί τον αγαπημένο της προορισμό. «Όσο και αν έχω ταξιδέψει, αυτός είναι παντοτινά ο αγαπημένος μου προορισμός σε όλο τον κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά.