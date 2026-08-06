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Θεσσαλονίκη: Πορεία της ΕΔΥΕΘ για τα 81 χρόνια από τις βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Αρχείο Intime
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Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για τη συμπλήρωση 81 ετών από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από κάλεσμα που απηύθυνε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΔΥΕΘ).

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης μέσω των οδών Παύλου Μελά και Τσιμισκή καταλήγοντας μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

«Σήμερα, ογδόντα ένα χρόνια μετά, ο πυρηνικός εφιάλτης επανέρχεται ακόμη πιο απειλητικός», ανέφεραν οι διοργανωτές, επισημαίνοντας ότι «με την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών, την ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας, τις πολεμικές απειλές που εκτοξεύονται εκατέρωθεν κανείς εργαζόμενος, κανείς νέος, κανείς άνθρωπος καλής θέλησης δεν πρέπει να μένει αδιάφορος και αμέτοχος».

Θεσσαλονίκη Πορεία

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