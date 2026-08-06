Γερμανία: Δύο τραμ συγκρούστηκαν στο Γκελζενκίρχεν – Τουλάχιστον 25 τραυματίες, τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Γκελζενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο τραμ κοντά στο γήπεδο της Σάλκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, ενώ για τρεις τραυματίες οι Αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πώς έγινε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα δύο τραμ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, το ένα πίσω από το άλλο, όταν το προπορευόμενο όχημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση νέων οδηγών, ακινητοποιήθηκε ξαφνικά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Το δεύτερο τραμ, που εκτελούσε κανονικό δρομολόγιο και ήταν γεμάτο επιβάτες, δεν πρόλαβε να σταματήσει και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στο πίσω μέρος του εκπαιδευτικού συρμού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε τα δύο τραμ υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, με τις εικόνες από το σημείο να δείχνουν τα βαγόνια σχεδόν διαλυμένα.

Δεκάδες διασώστες στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες ασθενοφόρα, πυροσβέστες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε σχέδιο αντιμετώπισης μαζικού ατυχήματος, αναφέρει η Bild.

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες είτε στο σημείο είτε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν και ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, προκειμένου να συνδράμουν επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες που υπέστησαν σοκ.

Άγνωστη η αιτία της ακινητοποίησης

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει γιατί το εκπαιδευτικό τραμ σταμάτησε ξαφνικά πάνω στη γραμμή.

Στο σημείο εργάζεται ειδική ομάδα διερεύνησης τροχαίων και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, η οποία εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου τεχνικού προβλήματος ή ανθρώπινου λάθους.

Κυκλοφοριακό χάος

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό Kurt-Schumacher-Straße, έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες του Γκελζενκίρχεν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.

Η διακοπή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην απογευματινή κίνηση, ενώ αργότερα οι Αρχές κατάφεραν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή όσο συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης και η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.