Πέθανε το κουτάβι που ζούσε με αγέλη λύκων στην Κ. Μακεδονία – Ο ερευνητής που κατέγραφε τη συμβίωση εξηγεί γιατί δεν επενέβη όταν το είδε άρρωστο

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του μικρού κουταβιού, που είχε «υιοθετηθεί» από μία αγέλη λύκων σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Βαθύτατα συγκινημένος και στεναχωρημένος από το θάνατο του άσπρου κουταβιού δηλώνει στο protothema.gr ο διδάκτορας ζωολογίας του ΑΠΘ, κ. Θεόδωρος Κομηνός που ξεκαθαρίζει ότι ως ερευνητής κρατά την επιστημονική απόσταση και δεν επεμβαίνει στη φύση.

Το κουτάβι που ζούσε με την αγέλη εδώ και πολλές ημέρες, είχε μια αρμονική ζωή μαζί με την αγέλη των λύκων που το φρόντιζαν δείχνοντας του πηγές νερού αλλά και φέρνοντας του τροφή. Το άσπρο κουτάβι μάλιστα είχε ενταχθεί πλήρως στην αγέλη παίζοντας και με τα μικρά λυκόπουλα.

Ο κ. Κομηνός παρακολουθούσε την αγέλη για ερευνητικούς σκοπούς όταν προ 40 ημερών, είδε να έχει «υιοθετηθεί» από αυτή και το άσπρο κουτάβι. Όμως όπως έγραψε σε σημερινή του ανάρτηση πριν από έξι ημέρες το άσπρο κουτάβι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, έπαιζε με τα λυκόπουλα και ακολουθούσε τη λύκαινα ψάχνοντας ποντίκια και ακρίδες και γενικά κινούνταν φυσιολογικά με την αγέλη.

Ωστόσο, πριν από τρεις ημέρες όλα άλλαξαν και το άσπρο κουτάβι το κατέγραψε «εμφανώς καταβεβλημένο, με έντονη διάρροια και χωρίς σχεδόν καθόλου διάθεση να κινηθεί. Όλα δείχνουν ότι εκδηλώθηκε κάποιο σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως παρασιτική λοίμωξη, βακτηριακή μόλυνση, κατανάλωση αλλοιωμένης τροφής ή ακόμη και στο στρες από την προσαρμογή του σε ένα άγριο περιβάλλον. Ωστόσο, χωρίς τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία του θανάτου του και οποιαδήποτε εκτίμηση θα ήταν απλώς μια υπόθεση. Το κουτάβι απομονώθηκε σε ένα σημείο της περιοχής και δεν σηκώθηκε ξανά. Σήμερα το πρωί το βρήκαμε νεκρό, ακριβώς στο ίδιο σημείο». Η ανάρτηση του κ. Κομηνού κατέληγε «καλό ταξίδι μικρέ…».

Η δημοσίευση του θανάτου του λευκού κουταβιού συγκίνησε πολλούς πολίτες κάποιοι εκ των οποίων ρωτούν γιατί ο ερευνητής δεν προσπάθησε ο ίδιος, ή γιατί δεν ειδοποίησε άλλους αρμόδιους να σπεύσουν να σώσουν το κουτάβι το οποίο τελικώς πέθανε αβοήθητο.

«Δεν επεμβαίνεις»

«Δεν είναι δυνατόν να πάω να επέμβω. Κρατάμε την επιστημονική απόσταση. Ούτε γίνεται να στείλω κάποιον κτηνίατρο να πάει σε ένα μέρος όπου υπάρχει αγέλη με λύκους, είναι επικίνδυνο» είπε στο protothema.gr ο κ. Κομηνός απαντώντας σε όσους τον επικρίνουν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο ίδιος παρακολουθεί ζώα της άγριας φύσης από απόσταση ενώ όπως τόνισε την αγέλη των λύκων και το σκυλάκι το παρακολουθούσε με drone ενώ ο ίδιος είναι σε απόσταση δύο χιλιομέτρων.

«Είμαι σε μεγάλη απόσταση και τα ζώα δεν με αντιλαμβάνονται. Δεν επεμβαίνεις λοιπόν ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση με το σκυλάκι. Όταν το είδα σε αυτή την κατάσταση στεναχωρήθηκα πάρα πολύ κι όταν το είδα νεκρό ακόμα περισσότερο. Κι όχι γιατί έχασα το επιστημονικό αλλά επειδή το λυπήθηκα, όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μέσα στην καλή χαρά» είπε.

Εξάλλου στην ανάρτηση του ο κ. Κομηνός εξήγησε και τους λόγους που δεν προχώρησε στην συλλογή του νεκρού κουταβιού. «Δεν προχωρήσαμε στη συλλογή του νεκρού ζώου. Η αποσύνθεση είχε ήδη ξεκινήσει, ενώ οποιαδήποτε προσέγγιση του σημείου θα προκαλούσε περιττή όχληση στην οικογένεια των λύκων. Θεωρήσαμε ότι, σε αυτή τη φάση, ο σεβασμός προς τα άγρια ζώα και η αποφυγή κάθε άσκοπης παρέμβασης ήταν η σωστή επιλογή» τόνισε.

Μόνο ένα ζωντανό λυκόπουλο

Ο κ. Κομηνός όμως ως επιστήμονας στέκεται και σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Από τα έξι λυκόπουλα που έχει γεννήσει η λύκαινα, μέχρι στιγμής, γνωρίζει με βεβαιότητα ότι έχει επιζήσει μόνο ένα. Ένα σκοτώθηκε από αυτοκίνητο, δύο βρέθηκαν νεκρά -πιθανότατα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας- ενώ δύο ακόμη εξαφανίστηκαν χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη.

«Αυτή η οικογένεια των λύκων είναι η πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια που χάνουν σχεδόν όλα τους τα λυκόπουλα. Γιατί κάποιος λόγος υπάρχει για αυτό. Γιατί συνέβη αυτό ενώ υπήρχε εκεί και το σκυλάκι; Πηγαίνω 40 ημέρες και βλέπω τι γίνεται. Είδα μια μέρα το λευκό σκυλάκι χάλια και δείχνω τα βίντεο σε κάποιους συναδέλφους από το πανεπιστήμιο και μου είπαν ότι έχει κάποιο εντερικό θέμα και ότι δεν θα ζήσει, δεν είναι στην ίδια κατάσταση με τα λυκόπουλα. Αλλά τα λυκόπουλα έχουν εξαφανιστεί, τι έγινε; Και αναρωτήθηκα συζητώντας με τους συναδέλφους μήπως το σκυλί ή άλλα σκυλιά που υπάρχουν στην περιοχή μετέφεραν κάποια αρρώστια στα λυκόπουλα; Γιατί αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο όμως χρήζει επιστημονικής διερεύνησης γιατί οι λύκοι δεν είναι τόσο προσαρμοσμένοι σε αρρώστιες που έχουν τα σκυλιά πολύ περισσότερο. Αλλά αυτό αν δεν εξεταστεί είναι υπόθεση» κατέληξε ο κ. Κομηνός.