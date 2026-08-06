Συνεχίζεται το κύμα φυγής στο κόμμα Καρυστιανού: Αποχώρησαν ακόμα δύο στελέχη

Ο Γιάννης Χατζηστογιάννης και ο Αστέρης Γερογιάννης ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δίνοντας συνέχεια στο κύμα αποχωρήσεων του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Χατζιστογιάννης ανέφερε: « Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για τη συγκρότηση του πολιτικού φορέα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το κάναμε με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη της κοινωνίας για Δικαιοσύνη, Διαφάνεια και Δημοκρατία. Αυτό που μας ένωσε εξαρχής ήταν το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία είδαμε ως σύμβολο ενότητας και καταλύτη για τη δημιουργία ενός διαφορετικού φορέα – μιας πολιτικής έκφρασης του κινήματος των Τεμπών που θα ξεσήκωνε την κοινωνία για ουσιαστικές αλλαγές. Πιστέψαμε ανιδιοτελώς στη σύνθεση διαφορετικών πολιτικών αφετηριών, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη.Στρατευτήκαμε σε αυτό το εγχείρημα προσφέροντας όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωση και την ανάπτυξή του.Ως οργανωτικό στέλεχος της Κεντρικής Μακεδονίας, οφείλω σήμερα μια καθαρή κουβέντα στους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύτηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί μας.Η πολιτική, για να εκφράσει πραγματικά την κοινωνία, απαιτεί κανόνες, συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει – όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών “κέντρων”.Δυστυχώς, οι τελευταίες εξελίξεις, με τη διαγραφή του φίλου και συναγωνιστή Thanassis Avgerinos, αλλά και το κύμα αποχωρήσεων καταξιωμένων στελεχών και απλών μελών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνουν μια θλιβερή πραγματικότητα: στην πράξη, οι αρχές για τις οποίες παλέψαμε δεν λειτούργησαν ποτέ.Όταν οι προσδοκίες της κοινωνίας διαψεύδονται από την έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου, η σιωπή σημαίνει συνενοχή.Για τους λόγους αυτούς, αποχωρώ από τη θέση του οργανωτικού στελέχους και από το κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συντρόφους και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Β’ Θεσσαλονίκης για τον αξιέπαινο και καθαρό αγώνα που δώσαμε.Οι ιδέες μας, οι αρχές μας και η απαίτηση για μια δικαιότερη Ελλάδα δεν εγκλωβίζονται σε περιχαρακωμένα σχήματα. Οι ανθρώπινες σχέσεις που χτίσαμε παραμένουν δυνατές και αληθινές. Ο αγώνας για δικαιοσύνη συνεχίζεται στην κοινωνία, μαζί με τους ενεργούς πολίτες».

Το ίδιο έπραξε και ο σκηνοθέτης και συνδικαλιστής Αστέρης Γερογιάννης, ο οποίος αναφέρει: «Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Ομάδα Εργασίας του Τομέα Πολιτισμού.

Η συμμετοχή μου στην ομάδα αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία δημιουργικής συνεισφοράς, ανταλλαγής ιδεών και ουσιαστικού διαλόγου για ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, έναν χώρο που υπηρετώ διαχρονικά ως σκηνοθέτης και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους τους συναγωνιστές με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συμπορευτώ με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και διάθεση προσφοράς. Η γνώση, η εργατικότητα και το ήθος τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου τους.

Οι δρόμοι των ανθρώπων πολλές φορές διαφοροποιούνται, χωρίς αυτό να αναιρεί την εκτίμηση που μπορεί να υπάρχει για όσους μοιράστηκαν έναν κοινό στόχο και μια κοινή προσπάθεια.

Αποχωρώ με σεβασμό προς τους συναγωνιστές που γνώρισα και συμπορεύτηκα, κρατώντας τις θετικές στιγμές και τις δημιουργικές εμπειρίες. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον πολιτισμό και τις αξίες που πιστεύω, από όποιο μετερίζι θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω ουσιαστικά.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους».