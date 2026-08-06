Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ

Το έργο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 και για την υλοποίηση του έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 204,6 εκατ. ευρώ, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του αναπληρωτή υπουργού, Νίκου Παπαθανάση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη.

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ συνδυάζει την αναβάθμιση των εκθεσιακών και συνεδριακών υποδομών με την απόδοση πολύτιμου δημόσιου χώρου στους πολίτες. Πρόκειται για ένα έργο με ισχυρό αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της πόλης και βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων της», τονίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. «Ενός ανοιχτού, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου δημόσιου χώρου, με εκτεταμένο πράσινο, χώρους αναψυχής, πολιτισμού και υπαίθριων εκδηλώσεων, που θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η λειτουργία της ΔΕΘ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Το έργο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σταδιακά, σε τρεις φάσεις, ώστε να μην διακοπεί η εκθεσιακή δραστηριότητα.

Το έργο περιλαμβάνει:

• την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τ.μ.,

• την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»,

• τη δημιουργία περίπου 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης,

• τη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων και κοινόχρηστων υποδομών με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου,

• συνολική παρέμβαση σε έκταση περίπου 89.000 τ.μ.

«Η χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στην υλοποίηση μεγάλων δημόσιων επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και το αστικό περιβάλλον. Με σχέδιο και αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών κι ευρωπαϊκών πόρων, προχωρούν έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη, δημιουργούν νέες προοπτικές και αλλάζουν το πρόσωπο των ελληνικών πόλεων, της χώρας στο σύνολό της», καταλήγει η ανακοίνωση.