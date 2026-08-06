Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: “Μου χρωστάς μια επίσκεψη”

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, το βράδυ της Τετάρτης, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Η φετινή ημέρα, ωστόσο, ήταν διαφορετική, καθώς για πρώτη φορά δεν είχε στο πλευρό του τον πολυαγαπημένο του πατέρα, Δημήτρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή στιγμή, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN δημοσίευσε ένα άλμπουμ με αγαπημένες φωτογραφίες από το παρελθόν, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

“Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά”.

“Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιός. Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για δυο ζωές”, έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

“Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν” καταλήγει, με τρυφερότητα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σ’ αυτή τη νέα εξομολόγηση για τον αγαπημένο του πατέρα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.