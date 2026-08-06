Θεσσαλονίκη: Στέρεψε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου από την παρατεταμένη ανομβρία – Αποκαρδιωτικές εικόνες

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη, με την τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Εχεδώρου Φύσις» μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡTNews και επισήμανε ότι είναι μια κατάσταση που καταγράφεται κάθε χρόνο, καθώς οι βροχές δεν είναι πολλές το καλοκαίρι, αλλά παράλληλα τόνισε ότι με την κατάλληλη διαχείριση, η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει.

«Όπως κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε αυτή την εικόνα. Πρόκειται για έναν πλούσιο βιότοπο, ένα βιότοπο ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλά είδη πουλιών. Από τα φλαμίνγκο και μέχρι μικρά πουλιά που κατοικούν και φωλιάζουν εδώ, είτε αποδημητικά πουλιά όλο το καλοκαίρι, όλο τον χρόνο, έχουμε εδώ πέρα αυτή τη φιλοξενία αυτών των πτηνών. Το καλοκαίρι για τρεις μήνες είχαμε αυτή την εικόνα. Νερά στάσιμα, νερά που εξατμίζονται, νερά που φεύγουν. Και όλο αυτό γίνεται γιατί ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια πια δεν έχουμε βροχές. Το βασικό πρόβλημα αυτής της όμορφης λιμνοθάλασσας είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να σταματήσει να τραβάει τα νερά γιατί έχουμε αντλιοστάσιο να αδειάζει αυτή την λεκάνη», ανέφερε αρχικά ο κ. Κωνσταντινίδης και πρόσθεσε:

«Κάθε χειμώνα έχει νερό, είναι βρόχινα νερά, της λιμνοθάλασσας που επικοινωνεί υπογείως με την θάλασσα και δημιουργεί τις συνθήκες λιμνοθάλασσας. Είναι μια λιμνοθάλασσα τεχνητή, η οποία έχει γι’ αυτό έχει τόσο πλούσια ορνιθοπανίδα. Απλώς το καλοκαίρι φαίνεται η λιμνοθάλασσα ξερή. Έχουμε συνέχεια τουρίστες και ανθρώπους που έρχονται να παρατηρήσουν πουλιά, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια η ορνιθοπανίδα, αλλά αυτή η εικόνα δυστυχώς δεν μας τιμά, γιατί είναι θέμα διαχείρισης. Δεν είναι θέμα μόνο κλιματικής αλλαγής, αλλά θα μπορούσαμε και εμείς σαν πολίτες, σαν δήμος να κάναμε κάτι για να διαχειριζόμαστε νερά καλύτερα. Το λέμε κάθε χρόνο ότι αυτή η εικόνα είναι αναστρέψιμη. Αυτή η εικόνα μπορεί να μην υπάρχει για το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Είμαστε μόλις 7 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη γύρω από μια βιομηχανική περιοχή και είναι η μοναδική, πραγματική όαση που μπορεί ο άνθρωπος να αδειάσει, το μυαλό του, να περπατήσει, να κάνει τρέξιμο, ποδηλασία, να έρθει με την οικογένειά του. Δηλαδή αυτό το σημείο είναι κρίμα να καταλήγει έτσι κάθε καλοκαίρι. Τώρα περιμένουμε τον Σεπτέμβρη που είναι και οι πρώτες βροχές, να αρχίσει να γεμίζει, να έρθει πάλι η ζωή, να έρθουν τα πουλιά, να ομορφύνει ο τόπος και να αποκτήσει πάλι ζωή. Είναι πολύ επιβαρυμένη αυτή η όαση. Είναι κρίμα να μένει τόσο καιρό, τόσους μήνες που θέλουμε μια διέξοδο, να φύγουμε από τα σπίτια μας, να φύγουμε από την από το αστικό τοπίο και να έρθουμε να απολαύσουμε τη φύση. Είναι ιδανικό μέρος να καταλήγουμε. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και μας λένε πού είναι τα πουλιά, πού είναι τα φλαμίνγκο, Πού είναι τα νερά; Και είναι λογικό να απορούν γιατί».

Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, μόλις 8 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη είναι ένας παράκτιος υγρότοπος, ένα διαμάντι βιοποικιλότητας αποτελώντας ουσιαστικά τη βόρεια πύλη του εθνικού πάρκου Δέλτα Αξιού.

Δυστυχώς δεν εξαιρέθηκε από τον κανόνα των επιπτώσεων της ανομβρίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ελπίδα όλων η εικόνα να αλλάξει την περίοδο του Φθινοπώρου και να γεμίσει νερό η λιμνοθάλασσα. Παρά την υποχώρηση των νερών, πληθυσμοί πολλών ειδών πουλιών, αλλά και λαγόγυροι βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή.

Πώς δημιουργήθηκε η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου

Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου δημιουργήθηκε σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 60 ως αποτέλεσμα καθίζησης του εδάφους που προκλήθηκε από την υπεράντληση νερών από τους υπόγειους υδροφορείς σε συνδυασμό με τη χαλαρή σύσταση του εδάφους.

Τέλος, την περιοχή επισκέπτονται συχνά μικροί και μεγάλοι, αφού έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν έναν υγροβιότοπο που βρίσκεται μια ανάσα από το αστικό τοπίο.