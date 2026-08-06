Θεσσαλονίκη: Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου

Παρατείνεται από το ερχόμενο Σάββατο το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου. Πλέον το μνημείο θα είναι ανοιχτό έως τις 21:00, με το διευρυμένο ωράριο να ισχύει μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2026.

“Η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Η σχετική ανακοίνωση:

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι για πρώτη φορά παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου έως τις 21:00 καθημερινά από τις 8 Αυγούστου και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου το κοινό μπορεί να απολαύσει το δειλινό και τη δύση του ήλιου, με πανοραμική θέα προς τον Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης.

Ο Λευκός Πύργος παραμένει έτσι ανοιχτός περισσότερο, προσκαλώντας το κοινό να συνδυάσει τη γνωριμία με την ιστορία της Θεσσαλονίκης με μία από τις ομορφότερες θερινές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη.