Το πρώτο Puppy Yoga έρχεται στη Χαλκιδική

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις της φιλοζωικής οργάνωσης Strays of Halkidiki, στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το «PICKNICK PUPPY YOGA WITH RESCUED PUPS», μια πρωτότυπη δράση που διοργανώνει η Puppy Pulse σε συνεργασία με την Strays of Halkidiki.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την ευεξία με την κοινωνική προσφορά, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία Puppy Yoga, κατά την οποία η πρακτική της γιόγκα συνδυάζεται με την παρουσία διασωθέντων κουταβιών. Η δράση συμβάλλει στην μείωση του άγχους, στην ψυχική ευεξία και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την μοναδική σχέση ανθρώπου και ζώου.

Η διοργάνωση έχει έντονο φιλανθρωπικό και φιλοζωικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου της Strays of Halkidiki που δραστηριοποιείται κυρίως στον Δήμο Πολυγύρου και σε ολόκληρη την Χαλκιδική, προσφέροντας περίθαλψη, φροντίδα και υπεύθυνες υιοθεσίες σε αδέσποτα ζώα.

Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης είναι η προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κουτάβια και ενήλικους σκύλους που αναζητούν μια μόνιμη οικογένεια, αποδεικνύοντας ότι μια όμορφη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική ευκαιρία ζωής για ένα αδέσποτο ζώο.

Η συνεργασία της Puppy Pulse με τη Strays of Halkidiki αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς δύο φορείς με κοινό όραμα μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια δράση που προάγει την ευζωία, τον εθελοντισμό, την φιλοζωία και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει συμμετέχοντες κάθε ηλικίας και φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή ενός νέου θεσμού για την Χαλκιδική, με επίκεντρο την προσφορά, την αγάπη προς τα ζώα και την υπεύθυνη υιοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στους παρακάτω συνδέσμους:

Δήλωση συμμετοχής – Εδώ