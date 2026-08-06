Κρατερός Κατσούλης: Πολιτικά όντα είμαστε όλοι, δεν με αφορά όμως η κομματική σκέψη

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Κρατερός Κατσούλης, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα Απογευματινή και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε τόσο για τη συνέχιση της πρωινής εκπομπής στην ΕΡΤ όσο και για τους λόγους που, πιθανότατα, δεν έχει δεχθεί προτάσεις να κατέβει στον πολιτικό στίβο

Τηλεοπτικά, θα σας δούμε ξανά στο πρωινό της ΕΡΤ;

Ναι. Θα συνεχίσουμε και φέτος με την Μαρία Ηλιάκη, με την εκπομπή “Νωρίς νωρίς”, κάθε μέρα από τις 06:45 ως τις 9 το πρωί.

Σας έχουν κάνει πρόταση να πολιτευθείτε με κάποιο κόμμα;

Όχι. Οι θέσεις μου είναι σαφείς. Έχουν να κάνουν πάντα με τον πολίτη και την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Και νομίζω πως δεν αφορούν κάποιο κόμμα όλα αυτά. Πολιτικά όντα είμαστε όλοι. Η κομματική σκέψη, όμως, δεν με αφορά.

Ψηφίζετε πάντα το ίδιο κόμμα κάθε φορά ή όχι;

Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και οι προσωπικότητες τους. Ο βίος τους, τα έργα τους και η αποτελεσματικότητα τους. Με ενδιαφέρει η σταθερότητα και η εντιμότητα. Οπότε εκεί δυσκολεύει πολύ το πράγμα, γιατί η σύγχρονη πολιτική σκηνή δεν διακρίνεται από όλα αυτά.