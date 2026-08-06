“Χυδαίο τραμπουκισμό από τους διάφορους ‘φιλόζωους'” καταγγέλλει ο ερευνητής του ΑΠΘ μετά τον θάνατο του κουταβιού που ζούσε με αγέλη λύκων

Η καταγραφή της σπάνιας περίπτωσης συμβίωσης του αδέσποτου κουταβιού με αγέλη λύκων στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και η ενημέρωση για τον θάνατο του κουταβιού, φαίνεται πως οδηγείται στο τέλος της καθώς ο διαχειριστής της σελίδας Golden Jackal Canis aureus and Wolf Canis lupus – in Greece, επικαλούμενος τον προπηλακισμό που λέει ότι δέχθηκε μετά τις τελευταίες αναρτήσεις, ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε περαιτέρω ενημέρωση για την έρευνα και αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο οριστικού κλεισίματος.

«Μετά από τον χυδαίο τραμπουκισμό που δεχτήκαμε από τους διάφορους “φιλόζωους” στο γιατί δεν σώσαμε το σκυλάκι, χωρίς κουβέντα βέβαια για τα λυκόπουλα που χάθηκαν! Κατεβάσαμε την ανάρτηση και αναστέλλουμε από εδώ και πέρα την οποιαδήποτε καινούργια ενημέρωση σχετικά με την έρευνά μας. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το αν κρατήσουμε ανοιχτή τη σελίδα ή την κλείσουμε τελείως», είναι η τελευταία ανάρτηση της σελίδας, διαχειριστής της οποίας είναι ο διδάκτορας Ζωολογίας στο ΑΠΘ κ. Θεόδωρος Κομηνός.

Από τη σελίδα κατέβηκαν ήδη τα βίντεο και οι αναρτήσεις τόσο για τη συμβίωση του κουταβιού με τους λύκους όσο και για τον θάνατό του.

Το κουτάβι που ζούσε με την αγέλη, είχε μια αρμονική ζωή μαζί με τους λύκους που το φρόντιζαν δείχνοντας του πηγές νερού αλλά και φέρνοντας του τροφή. Το άσπρο κουτάβι μάλιστα είχε ενταχθεί πλήρως στην αγέλη παίζοντας και με τα μικρά λυκόπουλα.

Ο κ. Κομηνός παρακολουθούσε την αγέλη για ερευνητικούς σκοπούς όταν προ 40 ημερών, είδε να έχει «υιοθετηθεί» από αυτή και το άσπρο κουτάβι. Όμως όπως έγραψε σε σημερινή του ανάρτηση πριν από έξι ημέρες το άσπρο κουτάβι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, έπαιζε με τα λυκόπουλα και ακολουθούσε τη λύκαινα ψάχνοντας ποντίκια και ακρίδες και γενικά κινούνταν φυσιολογικά με την αγέλη.

Ωστόσο, πριν από τρεις ημέρες όλα άλλαξαν και το άσπρο κουτάβι το κατέγραψε «εμφανώς καταβεβλημένο, με έντονη διάρροια και χωρίς σχεδόν καθόλου διάθεση να κινηθεί. Όλα δείχνουν ότι εκδηλώθηκε κάποιο σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως παρασιτική λοίμωξη, βακτηριακή μόλυνση, κατανάλωση αλλοιωμένης τροφής ή ακόμη και στο στρες από την προσαρμογή του σε ένα άγριο περιβάλλον. Ωστόσο, χωρίς τις απαραίτητες εξετάσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία του θανάτου του και οποιαδήποτε εκτίμηση θα ήταν απλώς μια υπόθεση. Το κουτάβι απομονώθηκε σε ένα σημείο της περιοχής και δεν σηκώθηκε ξανά. Σήμερα το πρωί το βρήκαμε νεκρό, ακριβώς στο ίδιο σημείο». Η ανάρτηση του κ. Κομηνού κατέληγε «καλό ταξίδι μικρέ…».