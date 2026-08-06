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Γερμανία: Συνελήφθη Ουκρανός κατηγορείται για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων

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Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία της Γερμανίας σε έναν Ουκρανό υπήκοο ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τον Ουκρανό υπήκοο την Κυριακή (02.08.2026) ως ύποπτο για κατασκοπεία και τελεί υπό προσωρινή κράτηση σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας.

Υπάρχουν «ισχυρές υποψίες ότι ο ύποπτος, ηλικίας 33 ετών, κατέγραψε εικόνες της εταιρείας όπλων τον Ιούνιο για να προετοιμάσει ενέργειες δολιοφθοράς», διευκρινίζεται στην κοινή ανακοίνωση της εισαγγελίας του Μονάχου και της αστυνομίας του κρατιδίου της Θουριγγίας
ως ύποπτο για κατασκοπεία σε βάρος εταιρίας όπλων στη Βαυαρία με σκοπό δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, σύμφωνα με σημερινή (06.08.2026) ανακοίνωση.

Ως «πράκτορας χαμηλού επιπέδου», ο άνδρας είχε διαβιβάσει τις εικόνες αυτές στον εντολέα του, ενεργώντας για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών μιας ξένης δύναμης, αναφέρουν οι αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν ποια είναι αυτή.

Η έρευνα διεξάγεται από ένα νέο εθνικό κέντρο στο οποίο έχει ανατεθεί ο συντονισμός της άμυνας εναντίον «υβριδικών επιθέσεων», το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο.

Γερμανία

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