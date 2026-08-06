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Βελόπουλος: Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ευθύνονται για τις πυρκαγιές

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«Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα, όπως η υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, μαζί με τα εναέρια μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει: «Μέχρι τότε αυτοί θα ευθύνονται για τις πυρκαγιές και θα αφήνουν αποκαΐδια πίσω τους, δηλαδή η ΝΔ, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και οι λοιποί».

Κυριάκος Βελόπουλος

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