Βελόπουλος: Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ευθύνονται για τις πυρκαγιές

«Όταν ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μάθουν τι σημαίνει πρόληψη και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένα μέτρα, όπως η υπογειοποίηση καλωδίων, δασοφύλακες, αντιπυρικές ζώνες, συμμετοχή δήμων και πολιτών και κυρίως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, μαζί με τα εναέρια μέσα, τότε δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει: «Μέχρι τότε αυτοί θα ευθύνονται για τις πυρκαγιές και θα αφήνουν αποκαΐδια πίσω τους, δηλαδή η ΝΔ, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και οι λοιποί».