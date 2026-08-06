Έβρος: Άνδρας έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε παιδιά που έπαιζαν στην πλατεία στον Άβαντα

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 05.08.2026 στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης, όταν ένας άνδρας φέρεται να προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε παιδιά που έπαιζαν στην πλατεία του χωριού. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους κατοίκους και ιδιαίτερα στους γονείς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας πλησίασε την πλατεία του χωριού της Αλεξανδρούπολης και άρχισε να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα μπροστά στα παιδιά, σκορπώντας τον τρόμο.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έφτασαν γρήγορα στο χωριό και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί και πριν από λίγες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη για παρόμοιο περιστατικό, ωστόσο, στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος, αναφέρει το e-evros.gr.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περιγραφή του πατέρα ενός από τα κορίτσια που ήταν στην πλατεία. Όπως ανέφερε, το παιδί του βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το περιστατικό, δεν μπορεί να κοιμηθεί, αρνείται να φάει και παραμένει σοκαρισμένο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση.