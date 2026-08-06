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Μαίνεται η φωτιά στη Σκύρο – Επιχειρούν 10 εναέρια

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί, τόσο από αέρος, όσο και από ξηράς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο δήμος Σκύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβοίας.

Σκύρος Φωτιά

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