ΕΛΑΣ: Βιομηχανία κοροϊδίας από τον κ. Μητσοτάκη – Επτά χρόνια μετά, ξαναπαρουσιάζει ως σχέδιο τις ίδιες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ξανά τη βιομηχανία, αυτή τη φορά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, στηλιτεύοντας πως «μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ανακοίνωσε ένα “νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων”, μίλησε ξανά για απλούστευση των διαδικασιών, φθηνότερη ενέργεια, επενδύσεις και ευρωπαϊκούς πόρους και υποσχέθηκε – για ακόμη μία φορά – ένα νέο παραγωγικό μοντέλο».

«Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει ήδη από το 2022 την “πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας”, με 43 παρεμβάσεις και συγκεκριμένους στόχους: η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να φτάσει το 13% έως το 2027, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 15% και η απασχόληση το 12%. Έναν χρόνο πριν από την προθεσμία, ο πρωθυπουργός δεν παρουσίασε κανέναν απολογισμό. Δεν είπε ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, ποιοι απέτυχαν και γιατί. Απλώς παρουσίασε ως “νέα αρχή” όσα η κυβέρνησή του είχε ήδη δεσμευτεί να κάνει», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Ούτε οι θετικές εξελίξεις που πράγματι υπάρχουν μπορούν να κρύψουν την πραγματική εικόνα. Οι νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία είναι καλοδεχούμενες. Αλλά η χώρα εξακολουθεί να έχει παραγωγικότητα μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη παραμένουν στο 0,9% του ΑΕΠ, έναντι 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης μέσης και υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στο 2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 5%».

«Αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Τα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για την Ελλάδα», τονίζει η ΕΛΑΣ μεταξύ άλλων, ενώ καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «ζητά και τρίτη τετραετία για να πετύχει όσα δεν πέτυχε σε δύο».

«Συμφωνούμε όμως σε κάτι με τον κ. Μητσοτάκη: “Μπορούμε καλύτερα”. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει σταθερά ότι η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται διάρκεια, σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση», σημειώνει , υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «βιομηχανική πολιτική με σχέδιο δεκαετίας, σταθερούς κανόνες, προσιτή ενέργεια, σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και δημόσια στήριξη που αφήνει στη χώρα επενδύσεις, τεχνολογία και ποιοτικές θέσεις εργασίας». «Όλα τα υπόλοιπα είναι βιομηχανία… κοροϊδίας», καταλήγει η ανακοίνωση.