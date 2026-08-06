Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Δεν πιστεύω στον Θεό, είναι δημιούργημα του ανθρώπου

Καλεσμένος στο vidcast του Θανάση Λάλα με τίτλο “Portraits” βρέθηκε αυτή την εβδομάδα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στην περίπλοκη προσωπικότητα του πατέρα του και συνδέει τις βιωματικές του μνήμες με τον εμβληματικό ρόλο του Arthur Miller στο «Θάνατο του Εμποράκου».

Παράλληλα, μιλά για τη θεατρική τέχνη ως μέσο ωρίμανσης, σχολιάζει την πολιτική και την κοινωνική επικαιρότητα, ενώ μοιράζεται τις προσωπικές του φιλοσοφικές αναζητήσεις γύρω από την πίστη, την απώλεια και τα πράγματα που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή.

«Δεν πιστεύω στον Θεό. Ο Θεός δεν είναι πίστη για μένα, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Η φιλοσοφία του με αγγίζει, την αποδέχομαι. Είναι ο κύριος δημιουργός της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης ψυχής, ασχολείται με την ψυχή. Αυτή η φιλοσοφία με ενδιαφέρει πάρα πολύ», εξομολογείται ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Θανάση Λάλα.

«Τώρα η ύπαρξή του… ούτε θέλω να το αφήσω, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει και μια γοητεία να ξέρεις ότι υπάρχει ενώ δεν υπάρχει. Και γι’ αυτό μου αρέσει. Αλλά όπως είχε πει και ο Σάρτρ, ο άθεος, λίγο πριν πεθάνει και μας “σακάτεψε όλους”… γύρισε και είπε “τελικά υπάρχει Θεός”. Και λες “εντάξει, με έχεις ταλανίσει τόσα χρόνια ως άθεος, μη με καταστρέφεις τελευταία στιγμή”», εξηγεί ο ηθοποιός για την πεποίθησή του περί θρησκείας.