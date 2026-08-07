Σαρωνικός: Βεβήλωσαν εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος αμέσως μετά τον εορτασμό – Δείτε εικόνες

Άγνωστοι βεβήλωσαν εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Δήμο Σαρωνικού μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της πανήγυρης, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές τόσο εντός όσο και εκτός του ναού. Αναποδογύρισαν καθίσματα, κατέστρεψαν τους βασιλικούς που κοσμούσαν τον χώρο και εισήλθαν στο Ιερό, όπου προχώρησαν στη θραύση εικόνων ακριβώς μπροστά στην Αγία Τράπεζα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού

Για το περιστατικό εξέδωσε επίσημη τοποθέτηση η δημοτική αρχή, καταδικάζοντας τις καταστροφές και ενημερώνοντας για τις ενέργειες αποκατάστασης.

Στη σχετική δημοσίευση επισημαίνεται:

«Δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.Έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες.

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας. Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού.»