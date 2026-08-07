Ευτύχιος Σαρτζετάκης: Οι πυρκαγιές έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος – Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση

Την ανάγκη για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην αντιμετώπιση των καταστροφών, υπογράμμισε ο καθηγητής Οικονομικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, Ευτύχιος Σαρτζετάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, οι πυρκαγιές αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία, καθώς προκαλούν τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις που γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Ο κ. Σαρτζετάκης επισήμανε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η κατεύθυνση των δημόσιων πόρων και των επενδύσεων, τονίζοντας πως η χώρα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη αντί να περιορίζεται στην καταστολή των πυρκαγιών.

«Το θέμα είναι προς τα πού κατευθύνουμε την προσπάθειά μας. Αν θα πρέπει να κυνηγάμε και να σβήνουμε τις φωτιές ή να επενδύουμε στην πρόληψη. Και δεν είναι μόνο οι φωτιές. Σε λίγους μήνες θα συζητάμε για πλημμύρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για την ανάγκη ανάπτυξης μιας «οικονομίας της κλιματικής αλλαγής», δηλαδή ενός συνολικού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και θα επενδύει στην προσαρμογή των υποδομών και της κοινωνίας.

«Χρειαζόμαστε μια συνολική, μακροχρόνια και εντατική προσπάθεια προσαρμογής. Το να δαπανούμε κάθε χρόνο χρήματα μόνο για να προσπαθούμε να σβήσουμε τις φωτιές σημαίνει ότι το κόστος θα αυξάνεται συνεχώς», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει στη χώρα μια τέτοια στρατηγική, ο καθηγητής εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει να εφαρμόζεται κάποια συστηματική πολιτική πρόληψης.

Όπως είπε, σήμερα η βασική παρέμβαση αφορά κυρίως την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις φυσικές καταστροφές, μέσω κρατικής αρωγής και κοινοτικών ενισχύσεων προς τους πληγέντες.

«Υπάρχουν προσπάθειες επούλωσης των πληγών. Έρχεται το κράτος, κυρίως με κοινοτικές επιχορηγήσεις, να διορθώσει τις ζημιές και να στηρίξει τους πληγέντες. Συστηματική πρόληψη σε βάθος χρόνου, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει. Εύχομαι να υπάρχει, αλλά εγώ δεν τη γνωρίζω», κατέληξε.