Περού: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της σεξουαλικής επίθεσης σε 26χρονη τραγουδίστρια από μαέστρο ορχήστρας

Σοκάρει το Περού το περιστατικό της σεξουαλικής επίθεσης της τραγουδίστριας Νάλντι Σαλντάνια από από τον μαέστρο του συγκροτήματος La Bella Luz στο οποίο μετείχε η ίδια, Σέσαρ Σάντσες. Τα περιστατικά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής πρόβας και καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του χώρου.

Η τραγουδίστρια από το Περού, Νάλντι Σαλντάνια κατηγόρησε τον Σεσάρ Σάντσες, διευθυντή της ορχήστρας cumbia La Bella Luz, για απρεπές άγγιγμα και απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης.

Στο βίντεο φαίνεται η Σαλδάνια να βγαίνει από την τουαλέτα κατά τη διάρκεια πρόβας στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, στις 18 Ιουνίου. Στα πλάνα φαίνεται ο Τσαβέστα να ορμάει στην νεαρή τραγουδίστρια, να προσπαθεί να τη φιλήσει και ενώ εκείνη προσπαθεί να ξεφύγει, εκείνος να επιμένει να θωπεύει τα στήθη της και τα οπίσθιά της.

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία την επόμενη ημέρα της επίθεσης και περίμενε μια δυναμική αντίδραση από το συγκρότημα με το οποίο τραγουδούσε επί τρία χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη ποτέ με την ίδια να παραμένει στο συγκρότημα για ακόμη έναν μήνα πριν τελικά να αποχωρήσει.

VIDEO | La cantante peruana Naldy Saldaña ha acusado al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. pic.twitter.com/s9hhiwZn8B August 5, 2026

Χρειάστηκε να έρθουν στη δημοσιότητα τα βίντεο προκειμένου το συγκρότημα να ανακοινώσει την απομάκρυνση του Τσαβέστα, ο οποίος εκτός από μαέστρος έπαιζε και πλήκτρα.

Η Νάλντι Σαλδάνια, είναι μία από τις γνωστές φωνές της περουβιανής κούμπια έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της σε ηλικία μόλις 14 ετών, υποστηρίζει ότι τα βίντεο δεν αποτυπώνουν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά την κορύφωση μιας κατάστασης που διαρκούσε εδώ και καιρό.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά. Εκείνον τον τελευταίο μήνα απέφευγα ακόμη και να πηγαίνω στην τουαλέτα. Κάθε φορά που έμπαινα, έβαζε το χέρι του πάνω μου», ανέφερε. Όπως είπε, αισθανόταν μόνη και απροστάτευτη, καθώς τα μέλη του συγκροτήματος φέρονται να της είπαν μόνο «σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις». Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα, είναι ξάδελφος του ιδρυτή του συγκροτήματος Όσκαρ Κουστόδιο Τσαβέστα, σύμφωνα με την El Pais.

Περιγράφοντας τι συνέβη το επίμαχο βράδυ η Σαλδάνια είπε «πήγα στην τουαλέτα και όταν βγήκα προσπάθησε να με σταματήσει. Δεν με άφηνε να περάσω. Προσπάθησε να με φιλήσει. Άρχισε να με αγγίζει. Τώρα που βλέπω το βίντεο, δεν ξέρω γιατί γύρισα πίσω. Μάλλον επειδή φοβόμουν. Νόμιζα ότι ήθελε να μου πει κάτι ή να μου φωνάξει. Με άρπαξε ακόμη πιο σφιχτά, άρχισε να με αγγίζει παντού και με έσφιγγε όλο και περισσότερο».