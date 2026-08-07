Ιαπωνία: Γιατροί προσπαθούν να προστατεύσουν ασθενή την ώρα του σεισμού στο χειρουργείο – Συγκλονιστικό βίντεο

Μια συγκλονιστική σκηνή καταγράφηκε μέσα σε χειρουργική αίθουσα στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας, την ώρα του ισχυρού σεισμού που έπληξε την περιοχή στις 28 Ιουλίου.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τους γιατρούς να παραμένουν στις θέσεις τους και να προστατεύουν με τα σώματά τους τον ασθενή, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Τη στιγμή που ο σεισμός των 7,1 βαθμών έπληττε την Κουμαμότο, η χειρουργική ομάδα βρισκόταν στη μέση επέμβασης. Στο βίντεο διακρίνεται ένας γιατρός να ασφαλίζει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν γύρω από το χειρουργικό τραπέζι, καλύπτοντας τον ασθενή μέχρι να σταματήσει η ισχυρή δόνηση.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση της ομάδας έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό χιλιάδων χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το βίντεο να αναπαράγεται ευρέως.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου στις 16:27 (τοπική ώρα), με επίκεντρο την περιοχή της Κουμαμότο και εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κατέγραψε μέγιστη σεισμική ένταση 7 στην ιαπωνική κλίμακα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη.

Δείτε το βίντεο:

WATCH: Surgeons were caught in the July 28 Kumamoto earthquake during an operation, with one doctor securing the emergency exit while the rest of the surgical team shielded the patient throughout the quake.pic.twitter.com/6iGsjWqxjB — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δρόμους και υποδομές, ενώ συνεχίστηκαν για ημέρες οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει πάνω από 35 νεκρούς, και περισσότερους από 100 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές, με τον απολογισμό να μεταβάλλεται όσο προχωρούσαν οι έρευνες.

Το βίντεο από το χειρουργείο αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες που καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, αναδεικνύοντας την αφοσίωση του ιατρικού προσωπικού, το οποίο παρέμεινε δίπλα στον ασθενή παρά τον άμεσο κίνδυνο.

Πηγή: iatropedia.gr