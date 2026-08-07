Γιάννης Βαρδής για τον πατέρα του: Αν σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα, δεν σε ξεχνάμε όμως

Τα συναισθήματά του για την απουσία του πατέρα του εξέφρασε ο Γιάννης Βαρδής, σημειώνοντας πως όσο και αν του λείπει, κρατάει τη μνήμη του ζωντανή.



Ο τραγουδιστής τίμησε τον Αντώνη Βαρδή, που την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με απόσπασμα από το κομμάτι τους «Πού να Εξηγώ», το οποίο είχε συνοδευτεί από κοινές φωτογραφίες τους.



Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στο κενό από την απώλεια του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2014, σημειώνοντας πως η αγάπη του για εκείνον μεγαλώνει κάθε χρόνο.



Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πώς περνάω, ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα. Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό. Με τη ζωή να προχωράει, να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος. Και εκεί είναι που θα ήθελες να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση με αυτόν τον χρόνο να σου έδινε έστω ένα λεπτό ακόμα. Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά, μπαμπά».



Δείτε την ανάρτησή του