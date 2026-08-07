Στον εισαγγελέα σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin – Πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

Στην Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή, η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φονική επίθεση στη Marfin, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους τη Τράπεζας.

Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του «ελληνικού FBI», ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά τη σημερινή της παρουσία ενώπιον της Εισαγγελίας αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Ακολούθως, η 46χρονη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η 46χρονη τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια και έχει δύο παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρησμού της Marfin στις 5 Μαΐου 2010 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασαν τη τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα εύφλεκτο υλικό.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη της 46χρονης

Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές Αρχές.

Η σύλληψή της άνοιξε τις διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Marfin με τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αναδείχθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόπτους, όπως ο σωματότυπος τους, ο ρουχισμός και τα αξεσουάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Φέρεται να στέκεται δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας. Η 46χρονη από το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών από τον εμπρησμό της Marfin, φαίνεται να στέκεται δίπλα σε βιτρίνα σε ρόλο υποστηρικτικό των δραστών που εκτόξευσαν τις βόμβες μολότοφ.

Κατανομή ρόλων

Η ίδια, όπως και οι δύο συλληφθέντες, άνηκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκαν στις 5 Μαΐου 2010 στη Marfin, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας και πέταξαν μέσα βόμβες μολότοφ, τη στιγμή που οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η ομάδα είχε σχεδιάσει την κατανομή των ρόλων του καθενός. Τα άτομα που θα πέταγαν τις βόμβες μολότοφ είχαν καθοριστεί, όπως και τα πρόσωπα που θα υποστήριζαν την επιχείρηση.

Δύο 42χρονοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει τον συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για την υλοποίηση της επίθεσης. Στον άλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος φέρεται να ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο. Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για τον 42χρονο με το προσωνύμιο «ψηλός». Και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Πηγή: ertnews.gr