Πόρτο Γερμενό: Εικόνες καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά – Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές

Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω της δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη.

Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων

Πάνω από 100 σπίτια με ολοκληρωτικές ή σοβαρές ζημιές

Στο Πόρτο Γερμενό περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτήρια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν «κίτριναή, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά ακατάλληλο ή επικίνδυνο.

Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: «Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής».

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.

Τι προβλέπουν οι ενισχύσεις

Για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, η κρατική αρωγή χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για κατοικίες έως 150 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα προβλέπονται:

έως 600 ευρώ για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών,

για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής στην κύρια κατοικία,

για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσκευής στην κύρια κατοικία, έως 3.000 ευρώ για δευτερεύουσα κατοικία, ανάλογα με τις ζημιές,

για δευτερεύουσα κατοικία, ανάλογα με τις ζημιές, επίδομα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι πληγέντες καλούνται να προσκομίσουν το δελτίο αυτοψίας, το Ε9 και τα απαραίτητα έγγραφα ιδιοκτησίας, ώστε να σχηματιστεί ο φάκελος που θα αποσταλεί στο υπουργείο για την καταβολή των ενισχύσεων.