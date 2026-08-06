Δανάη Μπάρκα: Η αντίδρασή της σε σχόλιο που έγραφε ότι έκανε πλαστική στο πρόσωπό της

Διακοπές κάνει αυτό το διάσημα η Δανάη Μπάρκα, η οποία πριν από περίπου δύο μήνες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι περνάει το πρώτο του διάσημα ως ανδρόγυνο στη Μεσσηνία, στο σπίτι που έχουν φτιάξει εκεί και χαίρεται τον μεγάλο του έρωτα. Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες η Δανάη Μπάρκα έκανε μία αλλαγή στην ανάρτησή της, έκοψε τα μαλλιά της κοντά και τα τα έβαψε σε μία πιο σκούρα απόχρωση.

Τα σχόλια που έλαβε ήταν κυρίως θετικά, ωστόσο υπήρχε και ένα που έγραφε ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε πλαστική στο πρόσωπό της. Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να μην το αφήσει ασχολίαστο και έκανε την Πέμπτη ένα story δείχνοντας το σχόλιο στους followers της και χαρακτηρίζοντάς το ως το «ωραιότερο».

«Χαχαχα το ωραιότερο σχόλιο που είδα», έγραψε η Δανάη Μπάρκα, κυκλώνοντας το συγκεκριμένο σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της που έδειχνε στους followers της το νέο της κούρεμα.

«Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές», έγραψε ακόμα στην ίδια ανάρτηση.

«New, fresh hair… so, don’t care. Καλοκαίρι, ανεμελιά, φυσικά μαλλιά, θεραπείες, βιταμίνες κι ευεξία», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της για το νέο της hair look η Δανάη Μπάρκα.