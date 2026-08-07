Στο ΣτΕ οι στρατιωτικοί για την παρακράτηση της μνημονιακής εισφοράς 2%- “Η υπομονή των στρατιωτικών έχει εξαντληθεί”

Με τα…όπλα παρά πόδα είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ετοιμάζονται να ριχτούν στη μεγάλη μάχη για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας που όπως λένε θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε μνημονιακά και παρά του ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια συνεχίζεται αδίκως η παρακράτηση της από τους μισθούς τους.

Η εν λόγω εισφορά που θεσπίστηκε και επιβλήθηκε μνημονιακά και αφορούσε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ έχει καταργηθεί η παρακράτηση της για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα εξακολουθεί να παραμένει και να κρατείται από τους μισθούς των στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), κ. Δημήτρης Ρώτας το ποσό που κρατείται από τους μισθούς των στρατιωτικών είναι ανάλογα με τη θέση και το βαθμό, κυμαίνεται από 30 έως και 75 ευρώ το μήνα.

«Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την ανεργία που ψηφίστηκε με τα μνημόνια και εφαρμοζόταν, με την πάροδο των χρόνων καταργήθηκε για κάποιες ομάδες εργαζόμενων του δημοσίου, συνεχίζεται να εφαρμόζεται και ακόμα μέχρι και σήμερα στους στρατιωτικούς και στα σώματα ασφαλείας. Είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο ξεκινάει από 30 40 ευρώ για κάποιους που είναι καινούργιοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και φτάνει και στα 70 -75 ευρώ το μήνα, ίσως και παραπάνω. Είναι σημαντικό ποσό αν αναλογιστούμε και τους μισθούς που παίρνουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις» είπε ο κ. Ρώτας προσθέτοντας ότι «υποτίθεται ότι όπως έχει πει η κυβέρνηση, ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, ότι η ανεργία έχει εξαλειφθεί, έχει πέσει κάτω από το 10% σε σχέση με τα 25- 27% που ήταν στα μνημόνια και έχει πάει στο 7% κτλ».

Παρόλα αυτά όπως ανέφερε ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ συνεχίζεται και παρακρατείται το 2% από τις αποδοχές των στρατιωτικών.

«Συνεχίζεται και παρακρατείται το 2% υπέρ ανεργίας και θα είναι ένα από τα κεντρικά μας συνθήματα και στη μεγάλη διαμαρτυρία που θα κάνουμε στις 4 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» είπε.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία όπως είπε ετοιμάζεται να κάνει αγωγή προσδοκώντας να δικαιωθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να σταματήσει η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.

«Φυσικά ως Ομοσπονδία έχουμε ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα, με αγωγή κατά αυτής της πολύ άδικης παρακράτησης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον Οκτώβριο θα γίνει η δίκη στο ΣτΕ το οποίο θα αποφασίσει στην ουσία δηλαδή αν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η παρακράτηση και αν είναι συνταγματικά σωστή, ορθή και πως θα πρέπει να διεκδικηθεί από αυτούς οι οποίοι θα δικαιωθούν» είπε ο κ. Ρώτας αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής στην αγωγή συμμετέχουν 10.000 στρατιωτικοί ενώ έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να αυξηθούν.

Πέρα από τον δικαστικό αγώνα «πρέπει να στείλουμε κι ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η υπομονή των στρατιωτικών έχει εξαντληθεί και δεν μπορούμε να βιώνουμε συνεχώς την αδικία και την εξαίρεση σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους», δήλωσε.