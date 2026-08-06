Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνταμ Μοκόκα μέχρι το 2028

Ο Άνταμ Μοκόκα είναι και επίσημα παίκτης του Άρη με τους κίτρινους να τον ανακοινώνουν μέχρι το 2028.

Ο 28χρονος είχε έρθει σε συμφωνία με την Άρη εδώ αρκετό καιρό και πλέον είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των κιτρίνων και αναμένεται να είναι από τους βασικούς επιθετικούς πόλους της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Adam Mokoka, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028. Ο Adam Mokoka γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1998 και με ύψος 1.96μ. αγωνίζεται στις θέσεις του shooting guard και του small forward.

Ο διεθνής Γάλλος αθλητής ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του στην Gravelines με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα U21, το 2014 και το 2015. Στη γαλλική ομάδα έπαιξε επαγγελματικά για τρεις σεζόν (2015-18). Το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε στη σερβική Mega Basket με την οποία μέτρησε 11.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το 2019 έκανε το άλμα για το ΝΒΑ συμφωνώντας με τους Chicago Bulls, με τους οποίους είχε 2.9 πόντους, ενώ μέτρησε 10.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ στη θυγατρική τους, Windy City Bulls. Μοιράστηκε τη σεζόν 2020-21 σε Chicago Bulls, San Antonio Spurs και τη θυγατρική των τελευταίων, Austin Spurs. Τη σεζόν 2021-22 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της γαλλικής Nanterre με την οποία μέτρησε 11.3 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς 2022-23 στη θυγατρική ομάδα των Oklahoma City Thunder, Oklahoma City Blue, έχοντας 13.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ τελείωσε τη σεζόν στην ιταλική Umana Venezia. To 2023 συμφώνησε με την U-BT Cluj-Napoca. Στη ρουμανική ομάδα έμεινε για δυο σεζόν, βοηθώντας την να κατακτήσει ισάριθμους εγχώριους τίτλους, ένα Κύπελλο και να φτάσει δύο φορές στα προημιτελικά του BKT EuroCup.

Στην πρώτη χρονιά, σε 52 αγώνες, μέτρησε 9.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα και στη δεύτερη, σε 55 ματς, είχε 11.1 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο. Το 2025 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της JL Bourg. Με τη γαλλική ομάδα πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, οδηγώντας την στην κατάκτηση του BKT EuroCup και κερδίζοντας τον τίτλο του MVP των τελικών με την Besiktas.

Μάλιστα, ήταν αυτός που στον δεύτερο και τελευταίο τελικό πέτυχε το νικητήριο καλάθι. Με την JL Bourg σε 54 αγώνες μέτρησε 12.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο».