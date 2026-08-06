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Εύβοια: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος που είχε τροχαίο με αγριογούρουνο

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Βαρύ πένθος στη Βόρεια Εύβοια μετά την είδηση του θανάτου του 35χρονου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα με αγριογούρουνο τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου, στην περιοχή Κοχύλι, κοντά στη Λίμνη Ευβοίας.

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του και άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλη την Εύβοια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 17:30 στον ιερό ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Λίμνη Ευβοίας.

Αγριογούρουνο Εύβοια

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