ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Ο Δικέφαλος ηττήθηκε στην Τούμπα και θα ψάξει την ανατροπή στο Βέλγιο

Ο ΠΑΟΚ δέχθηκε γκολ στην πρώτη φάση του αγώνα και δεν απάντησε ποτέ, με συνέπεια να ηττηθεί με 0-1 από την Άντερλεχτ και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς, αν θέλει να βρεθεί στα play off του Europa League.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για τους Βέλγους και χειρότερο για τους «ασπρόμαυρους», καθώς μόλις στα 17 δευτερόλεπτα ο Τσβέτκοβιτς με σουτ από κοντά, μετά το λάθος του Ζίβκοβιτς στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, έκανε το 0-1.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι χρειάστηκε κάποια λεπτά για να ξεπεράσει το σοκ, να συνειδητοποιήσει τι είχε γίνει και στη συνέχεια άρχισε να πιέζει, μεταφέροντας το παιχνίδι προς την περιοχή των φιλοξενούμενων. Οι οποίοι, πάντως, στο 15′ πήγαν για το 0-2 στην αντεπίθεση με τον Τσβέτκοβιτς, αυτή τη φορά όμως το σουτ, υπό την πίεση του Γκόμες, ήταν άστοχο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε την κατοχή της μπάλας αλλά δεν ήταν καλός δημιουργικά και δεν μπορούσε να γίνει πραγματικά επικίνδυνος, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντέλιας να πάρει πρωτοβουλίες για να δώσει τη λύση. Από δική του πάσα, αφού πρώτα απέφυγε δύο αντιπάλους, βρέθηκε σε θέση βολής ο Τάισον στο 29′ αλλά ήταν άστοχος, από δική του ενέργεια ήρθε και το πέναλτι στο 34′, καθώς ανατράπηκε από τον Γιανσάνα.

Πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης, με τον Κούσεμανς να αποκρούει και τον Μύθου να σκοράρει στην επαναφορά, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι είχε πατήσει νωρίτερα στην εποχή και το γκολ δεν μέτρησε. Οι δύο ομάδες, επομένως, πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-1 και όταν επέστρεψαν από αυτά ο ΠΑΟΚ έκανε την πρώτη αλλαγή: Έξω ο Χατζηδιάκος που είχε κίτρινη κάρτα, μέσα ο Ελουστόντο.

Από εκεί και πέρα, οι «ασπρόμαυροι» είχαν συνεχώς τη μπάλα στην κατοχή τους και έκλεισαν στο μισό γήπεδο την Άντερλεχτ, ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσει στο γκολ. Ο Λίσι συνέχισε τις αλλαγές βάζοντας Μπάμπα και Τέιλορ στις θέσεις των Γκόμες και Σανταμαρία, με τον κόσμο να προσπαθεί να σπρώξει την ομάδα αλλά τη λύση να μην έρχεται.

Στο 71′ ο Ιταλός τεχνικός έριξε στο ματς τον Γερεμέγεφ, αντί του Τάισον, γυρίζοντας το σύστημα σε 4-4-2, ούτε έτσι… είδε φως όμως και στη συνέχεια έβγαλε τον Μύθου και έβαλε τον Πέλκα, αλλάζοντας ξανά τη διάταξη. Αυτό που δεν άλλαξε όμως ήταν το σκορ, με τους Βέλγους να παίρνουν προβάδισμα για την πρόκριση και τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (46′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμες (63′ Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (63′ Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (71′ Γερεμέγεφ), Μύθου (83′ Πέλκας).

Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Εντιαγέ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος (71′ Σαλιμπά), Γιανσάνα, Τσβέτκοβιτς (71′ Ντεγκρέφ), Σικάν, Σέκε (57′ Άντμαν).