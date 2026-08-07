Πώς να προστατέψετε το σπίτι σας από τους κλέφτες όταν λείπετε για διακοπές

Με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι διαρρήξεις αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους φόβους για όσους αφήνουν το σπίτι τους για ημέρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή θωράκιση της κατοικίας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κλειδώνουμε την πόρτα μας, μπορούν να αποτρέψουν επίδοξους διαρρήκτες.

Ο κλειδαράς Ταξιάρχης Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» παρουσίασε τις διαφορές ανάμεσα στις παλιές και τις σύγχρονες κλειδαριές ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι παλαιού τύπου μηχανισμοί αποτελούν εύκολο στόχο.

«Οι κλειδαριές παλαιού τύπου πρέπει να αλλαχτούν άμεσα, καθώς ανοίγουν εύκολα με διαρρηκτικά εργαλεία, σχεδόν σαν να χρησιμοποιείται το κανονικό κλειδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, οι νέου τύπου κλειδαριές ασφαλείας, όπως αυτές με κύλινδρο και ειδικό προστατευτικό defender, προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, καθώς δυσκολεύουν την παραβίαση. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, «ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο», αφού όσο περισσότερο καθυστερεί ένας διαρρήκτης τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Για όσους δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πλήρη αντικατάσταση της κλειδαριάς, υπάρχει και η λύση της αλλαγής μόνο του κυλίνδρου, μια πιο οικονομική επιλογή που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με έναν παλιό μηχανισμό.

Ο ειδικός έδωσε επίσης πρακτικές συμβουλές στους πολίτες πριν φύγουν από το σπίτι τους για διακοπές. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η πόρτα πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένη, καθώς ακόμη και οι πιο ασφαλείς πόρτες μπορούν να παραβιαστούν ευκολότερα όταν παραμένουν ξεκλείδωτες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ένα συχνό λάθος: την παραμονή του κλειδιού πάνω στην κλειδαριά από την εσωτερική πλευρά της πόρτας. Όπως εξήγησε, το κλειδί μπορεί να λειτουργήσει ως «άξονας» και να διευκολύνει την προσπάθεια παραβίασης από την εξωτερική πλευρά.