Κυψέλη: Σοκαρισμένο το ζευγάρι Αμερικανών που είχε φιλοξενήσει τον 26χρονο Αφγανό στη Λέσβο – “Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”

Συγκλονισμένοι από τη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Λίζα στην Αθήνα, δηλώνουν οι Αμερικανοί που τον είχαν φιλοξενήσει και ουσιαστικά υιοθετήσει όταν ήταν ακόμη έφηβος στη Λέσβο. Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος έχει παραδεχθεί ότι μετέφερε τη σορό της Λίζα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στην Κυψέλη, αλλά αρνείται ότι την σκότωσε.

Το ζευγάρι, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, μίλησε στη Daily Mail για την υπόθεση, λέγοντας ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού από κοινό φίλο τους και δεν μπορούσε να κατανοήσει πως ο έφηβος που ζούσε μαζί τους για περίπου δύο χρόνια αντιμετώπιζε βαριές κατηγορίες μετά την ανεύρεση της σορού μέσα στη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

«Όταν άκουσα την είδηση, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια», δήλωσε η Αμερικανίδα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «σπαρακτική». Το ζευγάρι βρισκόταν στη Λέσβο για ανθρωπιστική δράση στο προσφυγικό κέντρο της Μόριας, όταν γνώρισε τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα σε ηλικία 16 ετών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο νεαρός Αφγανός βοηθούσε τότε ως μεταφραστής για οργανώσεις που παρείχαν βοήθεια στους πρόσφυγες. Όταν η σκηνή όπου διέμενε καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά στη Μόρια που ξέσπασε έπειτα από συμπλοκές μεταξύ μεταναστών, το ζευγάρι αποφάσισε να τον πάρει στο σπίτι του.

«Όταν κάηκε ο καταυλισμός, τον πήρα στο σπίτι μαζί με δύο άλλα παιδιά, περίπου στις πέντε το πρωί. Εκείνος έμεινε, ενώ οι άλλοι έφυγαν», ανέφερε ο Αμερικανός. «Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε κοντά μας, τον υιοθετήσαμε λίγο», πρόσθεσε.

Ο 26χρονος Αφγανός έμεινε μαζί τους για σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι που το ζευγάρι επέστρεψε στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Σύμφωνα με τους ίδιους, η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς εκείνος τους αποκαλούσε «μαμά» και «μπαμπά».

Η γυναίκα τον βοηθούσε, μεταξύ άλλων, με τα αγγλικά και τα μαθήματά του, ενώ η οικογένεια περνούσε μαζί του γιορτές και του αγόραζε δώρα τα Χριστούγεννα.

«Δεν είχε δείξει ποτέ κάτι που να μας ανησυχήσει»

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ο 26χρονος Αφγανός δεν είχε παρουσιάσει συμπεριφορά που να τους κάνει να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

«Απολύτως όχι», απάντησε ο άνδρας όταν ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί ποτέ ότι ο 26χρονος Αφγανός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.

Όπως ανέφερε, υπήρχαν ορισμένες δύσκολες στιγμές, τις οποίες απέδιδε κυρίως σε «αντίδραση απέναντι στην εξουσία» ή σε συμπεριφορά που θεωρούσε τυπική για έναν έφηβο.

«Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο άνθρωπος που γνώρισα ως έφηβο δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι σήμερα», ανέφερε.

Η σύζυγός του χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «φυσιολογικά πράγματα για έναν έφηβο» και σημείωσε ότι, όπως πολλοί πρόσφυγες, είχε βιώσει σημαντικά τραύματα.

Η ζωή του πριν φτάσει στη Λέσβο

Ο νεαρός Αφγανός είχε περιγράψει στο παρελθόν τη ζωή του και την πορεία του από το Αφγανιστάν προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχει ο ίδιος αναφέρει, μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε την Καμπούλ.

Ακολούθησε μια δύσκολη διαδρομή μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας, πριν επιχειρήσει να περάσει στην Ελλάδα με βάρκα. Οι δύο πρώτες προσπάθειές του απέτυχαν, καθώς τα σκάφη που τον μετέφεραν βυθίστηκαν.

Τελικά έφτασε στη Λέσβο το 2016, σε ηλικία 16 ετών, και οδηγήθηκε στη Μόρια.

Εκεί γνώρισε και την Αμερικανίδα χριστιανή ιεραπόστολο που αργότερα έγινε σύζυγός του. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 2021 και παντρεύτηκαν το 2023. Τον περασμένο Απρίλιο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Ο 26χρονος Αφγανός κρατείται στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις που αφορούν όπλα. Η 38χρονη Λίζα Ρος, Σκωτσέζα που η Daily Mail χαρακτηρίζει ως χριστιανή ιεραπόστολο, βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα, με τη σορό της μέσα σε βαλίτσα.

Ο 26χρονος Αφγανός ομολόγησε στους αστυνομικού ότι μετέφερε με τη βαλίτσα τη σορό της γυναίκας, αλλά αρνείται ότι την σκότωσε. Καθοριστική ήταν και η μαρτυρία της συζύγου του για όλα όσα έγιναν.