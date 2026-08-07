Το Θεατρικό Εργαστήρι της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης επιστρέφει για έκτη χρονιά

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου για παιδιά και εφήβους ηλικίας 3,5-15 ετών.

Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και κάθε Σάββατο στη σκηνή του METROPOLITAN: The Urban Theater, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, με εμψυχωτές τον Πασχάλη Αραμπατζή και τη Δήμητρα Θεοδουλίδου, δύο καλλιτέχνες με μακρά σκηνική και διδακτική εμπειρία.

Σε μια εποχή γεμάτη οθόνες, εφαρμογές και gadgets, το θέατρο προσφέρει στα παιδιά έναν αληθινό χώρο έκφρασης, δημιουργίας και συνεργασίας. Μέσα από τις δραστηριότητες του θεατρικού εργαστηρίου, τα παιδιά:

Ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, αποκτούν αυτογνωσία και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

Μαθαίνουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν καλύτερα με τους άλλους.

Καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων.

Εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από τον λόγο και την κίνηση, μαθαίνοντας να τα αναγνωρίζουν και να τα μοιράζονται.

Αποφορτίζονται από το άγχος με έναν άκρως διασκεδαστικό τρόπο.

Αναπτύσσουν τις κινητικές και φωνητικές τους δεξιότητες μέσα από τον χορό και ασκήσεις ορθοφωνίας και σωστής άρθρωσης.

Κατά τη διάρκεια του θεατρικού εργαστηρίου, τα παιδιά διδάσκονται:

Θεατρικό παιχνίδι

Ατομικούς και ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς

Υποκριτική

Δραματοποίηση παραμυθιών/ιστοριών

Ορθοφωνία

Θεατρικό τραγούδι

Κινησιολογία / Χορό

Στο τέλος της χρονιάς, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης σκηνικής παρουσίασης, με μουσική, φώτα, σκηνικά και κοστούμια!

Γνωρίζοντας τα τμήματα του Θεατρικού Εργαστηρίου

ΤΜΗΜΑ Α

Τα πρώτα βήματα στο θέατρο είναι γεμάτα παιχνίδι, φαντασία και ανακαλύψεις.

Στο τμήμα προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας (3,5-5 ετών), τα παιδιά εξερευνούν έναν κόσμο

όπου όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για δημιουργία. Μέσα από κινησιολογικά

παιχνίδια, παραμυθοϊστορίες, δραματοποιήσεις και ομαδικές δράσεις, εκφράζουν

τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να

αναγνωρίζουν τα εκφραστικά τους μέσα και να αποκτούν σταδιακά αυτοπεποίθηση.

Καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητά τους και ανακαλύπτουν τη χαρά του

να ανήκουν σε μια ομάδα.

ΤΜΗΜΑ Β & Γ

Στα τμήματα Β και Γ (6–10 ετών), πρωταγωνιστής είναι το «μαζί». Η ομάδα γίνεται

τόπος συνάντησης, δημιουργίας και εξέλιξης. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις

σωματικές ασκήσεις, τις δραματοποιήσεις και τους ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς, τα

παιδιά μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Εκφράζουν

ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, χωρίς τον φόβο του λάθους,

ανακαλύπτουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες και κατανοούν πως η ατομική

ευθύνη είναι εξίσου σημαντική με τη συλλογική προσπάθεια. Γιατί κάθε παιδί είναι

μοναδικό και η μοναδικότητά του αποτελεί ένα πολύτιμο κομμάτι στο παζλ μιας

δυνατής, δημιουργικής ομάδας.

ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ

Στο τμήμα Εφήβων (11–15 ετών), το θέατρο γίνεται μέσο προσωπικής έκφρασης,

αναζήτησης και δημιουργίας. Οι έφηβοι έρχονται σε ουσιαστική επαφή με την

υποκριτική και τις βασικές αρχές της, εξερευνώντας τον λόγο, την κίνηση και το

τραγούδι ως εργαλεία επικοινωνίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράλληλα,

γνωρίζουν διαφορετικές μορφές τέχνης και αντλούν έμπνευση από ποικίλα

ερεθίσματα, που μετατρέπονται σε θεατρική δημιουργία. Σε αυτό το τμήμα, κάθε

ιδέα, κάθε σκέψη και κάθε εμπειρία έχει αξία. Το «μαζί» παραμένει η κινητήρια

δύναμη της ομάδας, γιατί το θέατρο δεν είναι μόνο η τέχνη της σκηνής· είναι η

τέχνη της συνύπαρξης, της συνεργασίας και της κοινής δημιουργίας.



Βιογραφικά

Πασχάλης Αραμπατζής

Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής «Ανδρέας Βουτσινάς», ενώ παρακολούθησε και το Εργαστήρι Δραματικής Τέχνης του θεάτρου «Παράθλαση».

Έχει συνεργαστεί με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, το Θέατρο Αριστοτέλειον, το Θέατρο Παράθλαση, το Studio Vis Motrix και την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης.

Ως ηθοποιός, έχει συμμετάσχει σε πολλές παιδικές παραστάσεις («Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» και η «Παπλωματού» της Μαριάννας Τόλη, «Πινόκιο» του Δημήτρη Αδάμη κ.ά.), καθώς και σε παραστάσεις ενηλίκων.

Έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις για το ενήλικο και το παιδικό κοινό («Δείπνο Ηλιθίων» του Francis Veber, «Επιστροφή στο σπίτι» του Ματέι Βίσνιεκ, “Ay, Carmela!” του Χοσέ Σάντσις Σινιστέρα, «Η Παναγία των Παρισίων- The Rock Musical», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας-The Musical», «Οι Περιπέτειες ενός Μονόκερου», «Ο Γουίνι και η παρέα του», «Η Μάσα και ο Αρκούδος» κ.ά.).

Έχει εργαστεί και εργάζεται ως εμψυχωτής σε θεατρικά εργαστήρια της πόλης, για ενήλικες και για παιδιά.

Είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Metropolitan: The Urban Theater.

Δήμητρα Θεοδουλίδου