Κυψέλη: Η πρώτη δήλωση της οικογένειας της 38χρονης Βρετανίδας – Όσα αποκάλυψε στις Aρχές η σύζυγος του 26χρονου κατηγορούμενου

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σε σχέση με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη στα μέσα Ιουλίου. Νωρίτερα σήμερα, προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός, ως δράστης του εγκλήματος, την ώρα το φως της δημοσιότητας βλέπει η κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του.

Παράλληλα, η οικογένεια της άτυχης 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της από την ημέρα που η σορός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

«Μετά την πρόσφατη τραγική απώλειά μας, προβαίνουμε σε αυτή τη σύντομη δήλωση ως η οικογένεια της Λίζα. Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Βρισκόμαστε σε βαθύ πόνο και ζητούμε χρόνο και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Sun, η Ελίζαμπεθ γνώρισε τον 26χρονο και τη σύζυγό του Αλάινα, ενώ εργαζόταν εθελοντικά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για πρόσφυγες στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2026.

Στην κατάθεσή της η Αλάινα περιέγραψε την Ελίζαμπεθ ως «ένα πολύ ευχάριστο και γλυκό άτομο, καλοκάγαθο, με καλή ψυχή». Είπε στην αστυνομία ότι την τελευταία φορά που είδε την Ελίζαμπεθ ήταν στις 12 Ιουλίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την ημερομηνία της δολοφονίας της, στις 15 Ιουλίου.

Η Αλάινα ισχυρίζεται ότι η Ελίζαμπεθ της ζήτησε να πάνε μια βόλτα και αργότερα στην παρέα προστέθηκε ο 26χρονος, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι άφησε τον σύζυγό της και τη 38χρονη εργαζόμενη σε φιλανθρωπική οργάνωση μόνους τους, καθώς επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο 26χρονος και η Ελίζαμπεθ παρέμειναν σε επαφή για μερικές ημέρες μετά το περιστατικό, ενώ η εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση ζήτησε από τον κατηγορούμενο να τη βοηθήσει να παραδώσει Βίβλους.

Σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε η Αλάινα, υποστηρίζει πως είδε ένα SMS που έστειλε η Ελίζαμπεθ στον 26χρονος, το οποίο ανέφερε: «Σ’ ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου.»

Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Αλάινα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι τους χωρίς καμία προειδοποίηση. «Έλεγξα την τοποθεσία του από το κινητό μου. Είδα ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα.»

Του τηλεφώνησε και εκείνος της είπε ότι είχε βγει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε ένα καφέ και ότι είχε μπει στο διαμέρισμα απλώς για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι πήγε στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ στις 15 Ιουλίου.

Οι υποψίες

Όταν έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα κοντά στο σημείο όπου ζούσε το ζευγάρι, η Αλάινα λέει ότι ξύπνησε στη μέση της νύχτας στις 29 Ιουλίου και σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν η Ελίζαμπεθ.

Το ζευγάρι δεν είχε μιλήσει εδώ και εβδομάδες. Η Αλάινα έστειλε αμέσως μήνυμα στη νεαρή γυναίκα. Έλαβε δύο ανησυχητικές απαντήσεις.

Η Αλάινα είπε: «Αυτά τα μηνύματα δεν ήταν στο στυλ της Λίζα, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των αγγλικών της όσο και τη χρήση emoji που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ»

Αργότερα δήλωσε στην αστυνομία: «Όλα τα παραπάνω με έκαναν να νιώθω περίεργα. Ειδικά όταν συνδύασα τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου μου. Έχω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα»

Στη φυλακή ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 26χρονο Αφγανό πυγμάχο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Όπως μετέδωσε το dikastiko.gr, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με τον συνήγορό του ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.