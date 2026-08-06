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Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου – Δεν αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε απειλές για το έργο

Intime
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Ως ψήφο εμπιστοσύνης στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και στη συνέχεια με το Ισραήλ χαρακτήρισε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την είσοδο της γαλλικής Meridiam στην κοινοπραξία για το καλώδιο GSI

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ σήμερα, Πέμπτη, «αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο επενδυτικό όμιλο που έχει κάνε την υποθαλάσσια ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία ύψους 1,2 δισ.» τονίζοντας ότι εμπειρία έχει και ο ΑΔΜΗΕ καθώς «το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, αυτές τις εβδομάδες ηλεκτρίζεται η Σαντορίνη και προχωρούμε στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο».

Προαναγγέλλοντας ότι «τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους οφέλους για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπενθύμισε ότι το GSI «είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη με 658 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν είπε ότι όλα τα προβλήματα λύνονται ως δια μαγείας σε μια ημέρα. Η δημιουργία της ισχυρής δυναμικής βοηθάει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς διευρύνεται η βάση συμμετεχόντων και γίνεται ευρωπαϊκό ζήτημα».

Ερωτηθείς για τυχόν αντιδράσεις από την Τουρκία και αν η γαλλική εμπλοκή στο έργο θα τις περιορίσει, ο κ. Παπασταύρου απάντησε «η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας όμως ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σύνθετο και είναι αποφασιστικής σημασίας να δημιουργεί η χώρα ισχυρέ συμμαχίες. Η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη ΝΑ Μεσόγειο».

Στο πλαίσιο αυτό ξεκαθάρισε ότι «η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με την αντίδραση κανενός μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η στρατηγική της Ελλάδας είναι να ωφεληθούν όλοι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές ή απειλές».

Δεν θα χάσουμε ούτε μια ημέρα για τα δάση μετά τις φωτιές

Όσον αφορά τα μέτρα και τα έργα για τα δάση μετά τις φωτιές, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι «η ζημιά είναι πολύ σημαντική και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε να περάσει ούτε μια ημέρα για τα έργα αποκατάστασης του δάσους και προστασίας των περιοχών από τις βροχές του χειμώνα γιατί αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες και καθυστερούν την αναγέννηση του δάσους. Στόχος μας είναι πριν φτάσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προλάβουμε τις βροχές του Δεκεμβρίου».

Σταύρος Παπασταύρου

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