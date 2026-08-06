Ο Γιάννης Φακίνος αποκαλύπτει πώς βγήκε ο “Λογαριασμός” για την Κατερίνα Λιόλιου

Ο Γιάννης Φακίνος είναι ο συνθέτης που κρύβεται πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Μία από αυτές είναι και ο “Λογαριασμός”.

Ο νεαρός δημιουργός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Το κάνουμε καλοκαιρινό” στο MAD TV και περιέγραψε πώς, σε συνεργασία με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, καταφέρνουν να κάνουν viral τα πιο εύστοχα κομμάτια.

«Είμαι μια μέρα στην κίνηση, έχουνε κλείσει οι αγρότες την Εθνική, είμαστε από παραδρόμους όλοι, χαμένοι όλοι, δεν ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στη Λαμία, σε ένα χριστουγεννιάτικο live. Με παίρνει η Κατερίνα και μου λέει “Σήμερα θα πούμε τον Λογαριασμό”», περιέγραψε ο Γιάννης Φακίνος.

«Παιδιά, ήτανε ένα απλό κομμάτι στον δίσκο. Αυτό ήτανε. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχαμε πει ότι θα συμπεριληφθεί στον δίσκο. Και τελικά με παίρνει και μου λέει “Θα το πούμε σήμερα”. Της λέω “Ρε, προχθές το έστειλα. Τι τόνο θα το πεις;”. Δεν το είχαμε κάνει, παιδιά, καν πρόβα στο studio», συνέχισε στην ιστορία του.

«”Όχι”, μου λέει, “θα το πούμε”. Και έσκασα μύτη στη Λαμία, σε έναν χώρο εκεί, σε ένα σε καμαρίνι τέλος πάντων, και είμαστε με ένα πιανάκι στο κινητό να δούμε τον τόνο της, πώς θα το παίξουμε για να το πει, ούτε τους στίχους ακόμα δεν είχαμε κάνει να δούμε πώς ρολάρει. Και έγινε αυτό που έγινε», αποκαλύπτει ο Γιάννης Φακίνος.

«Και το τρελό είναι ότι εμφανιζότανε στην παραλία εκεί, και μετά από 1,5 εβδομάδα πάω στο μαγαζί που εμφανίζεται, ξεκινάει να λέει το ρεφρέν και το τραγουδήσανε από κάτω ολόκληρο μέσα σε 1,5 εβδομάδα από το live που είχαμε κάνει στη Λαμία. Δεν το πίστευα, λέω “Παιδιά, το παίξαμε κυριολεκτικά πριν 1,5 εβδομάδα”. Δηλαδή έκανε τέτοιο γκελ, απίστευτο».

«Έτσι της ήρθε τώρα. Και της λέω στην αρχή στο τηλέφωνο τότε “Θα έχεις τρελαθεί. Ξέχασέ το, δεν προλαβαίνω. Πώς θα γίνει; Δεν το δεν το θυμάμαι, πρέπει να το προβάρω”. “Δεν ξέρω”, μου λέει, “πώς θα γίνει αλλά σήμερα θα το πούμε”, κατέληξε ο Γιάννης Φακίνος.