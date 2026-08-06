Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νυχτερινή σκυροδέτηση στο Flyover – Δείτε βίντεο

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην υλοποίηση του Flyover, της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου με στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση ολοκλήρωσή τους. Άλλωστε στόχος είναι το Flyover να παραδοθεί έως τον Μάιο του 2027.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Τripsanis 1974 Photography & Cinematography στο Youtube, καταγράφονται εντυπωσιακές εικόνες από τη νυχτερινή σκυροδέτηση στο Flyover. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν το βίντεο, για κάθε μία από αυτές τις σκυροδετήσεις χρησιμοποιήθηκαν περίπου 100 μπετονιέρες (βαρέλες).

Οι λήψεις έγιναν μπροστά από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και στο χαρακτηριστικό πορτοκαλί καλούπι κατά το διάστημα 04:00-05:30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία που κατασκευάζει το Flyover, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υπάρχουσας ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού (ΑΕΣΠΕΡ), η οποία σχεδιάσθηκε την δεκαετία 1970-1980. Η υπάρχουσα ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εκσυγχρονιστεί σε μήκος 12 χιλιομέτρων. Παράλληλα θα κατασκευασθεί μία Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας κυκλοφορίας (ΥΤΛ) μήκους 7,6 χλμ περίπου, πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων τεχνικών, μία γέφυρα μήκους 4 χλμ. Η ΥΤΛ θα εξυπηρετεί την διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους. Κατά την διάρκεια της τετραετούς κατασκευαστικής περιόδου του έργου που είναι ευρέως γνωστό ως “Flyover”, πέραν των εργασιών που θα εκτελεσθούν στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, επεμβάσεις θα γίνουν και στην δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της πόλης να απολαμβάνουν στο σύνολο του ένα σύγχρονο, ασφαλή περιφερειακό οδικό άξονα που θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζοντας την υπάρχουσα περιφερειακή οδό με τρεις τρόπους: