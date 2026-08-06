Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό – Μεταφέρεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτοδασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας και επεκτάθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας περισσότερα από 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στη Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων.

Από την έρευνα των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά λίγο μετά τις 23:00 του περασμένου Σαββάτου, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Ο 44χρονος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές Αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις εμπρησμών.

Μάλιστα, είχε καταδικαστεί για συναφή αδικήματα και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.