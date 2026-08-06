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Επιστρέφει αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής

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THESTIVAL TEAM

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Σε διαδικασία αποχαιρετισμού του Μπολτσάνο μπαίνει από σήμερα ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» έκανε το πρωί την τελευταία προπόνησή του στο ιταλικό αθλητικό κέντρο, το οποίο τον φιλοξένησε, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, από τις 24 Ιουλίου, και αύριο παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα αρχίσουν το ταξίδι της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Άμα τη αφίξει τους στη βάση τους, οι «κυανόλευκοι» θα έχουν διήμερο ρεπό και θα βρεθούν εκ νέου στο γήπεδο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μίκρας, τη Δευτέρα (10/8), οπότε και θα ενταχθούν στην τελική φάση μονταρίσματος εν όψει των υποχρεώσεών τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Σε ελληνικό έδαφος ο Ηρακλής, μέχρι το πρώτο επίσημο (νοκ- άουτ) παιχνίδι που έχει να δώσει με αντίπαλο τον Βόλο, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου, δείχνει πως θα κινηθεί μόνο με εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων, χωρίς τη διεξαγωγή φιλικής αναμέτρησης.

Ο «Γηραιός», υπενθυμίζεται, δοκιμάστηκε, σε φιλικό επίπεδο, στην Ιταλία, αντιμετωπίζοντας τις Μπολόνια, Παλέρμο, Πάρμα, με τον Βάλτερ Ματζάρι να εκφράζει -μετά από τα τρία τεστ και με βάσει το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία- την ικανοποίησή του για την ετοιμότητα του συνόλου του. Ο Ιταλός τεχνικός περιμένει, πλέον, τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες στο ρόστερ, οι οποίες θα συνθέσουν το αγωνιστικό «πρόσωπο» που θα έχει η ομάδα για την καινούργια χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ηρακλής

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