Μεξικό: Σύλληψη πρώην κυβερνήτη για υπόθεση εξαφανισμένων φοιτητών

Πρώην κυβερνήτης πολιτείας στο Μεξικό που κατηγορείται πως απέκρυψε αποδείξεις στην υπόθεση των 43 φοιτητών οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί το 2014 —η οποία είχε προκαλέσει βαθύ σοκ στη χώρα και παραμένει άλυτη ως ακόμη και σήμερα— συνελήφθη, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η γενική εισαγγελία.

Οι 43 φοιτητές σχολής στην Αγιοτσινάπα εξαφανίστηκαν την 26η Σεπτεμβρίου 2014 στην πολιτεία Γκερέρο (νότια), ενώ πήγαιναν με λεωφορείο στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν σε διαδήλωση.

Δεκάδες άνθρωποι αντιμετώπισαν διώξεις για την υπόθεση. Ουδείς καταδικάστηκε.

Αγνοείται ακόμη πού βρίσκονται τα πτώματα. Ως σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός μόλις τριών πτωμάτων.

Ο συλληφθείς είναι ο Άνχελ Αγκίρε, κυβερνήτης στην Γκερέρο την εποχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας, ο κ. Αγκίρε κατηγορείται για πιθανή συνέργεια στην «απόκρυψη» αποδεικτικών στοιχείων για «την τύχη των φοιτητών».

Ο πρώην κυβερνήτης, σήμερα 70 ετών, πήρε άδεια τον Οκτώβριο του 2014 και παραιτήθηκε από το αξίωμα προτού ολοκληρώσει τη θητεία του. Παρέμεινε έκτοτε στο περιθώριο.

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2018) είχε διενεργήσει αρχική έρευνα, που είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα πτώματα των νεαρών απανθρακώθηκαν και η τέφρα τους πετάχτηκε σε ποτάμι στην πολιτεία Γκερέρο.

Ο διάδοχός του Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024) είχε διατάξει νέα έρευνα. Ο κ. Λόπες Ομπραδόρ θεωρούσε την υπόθεση «κρατικό έγκλημα».

Οι δύο έρευνες συμφωνούν πάντως στο ότι οι φοιτητές υπέστησαν επίθεση από συμμορία που είχε στη δούλεψή της μέλη της τοπικής αστυνομίας.

Η υπόθεση έχει αναχθεί σε προτεραιότητα από τη νυν πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ. Η σημερινή αρχηγός του κράτους λέει πως στόχοι της είναι να γίνει γνωστή «η αλήθεια», να αποδοθεί «δικαιοσύνη» και να «βρεθούν οι νεαροί», σχεδόν 12 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ