Άρτα: Έκρηξη και φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ – Πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα

Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε τη 1 τα ξημερώματα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση, δίπλα στον υποσταθμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το έργο της πυρόσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την ασφάλεια των πυροσβεστών, καθώς υπήρξαν πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Η φωτιά έσβησε, ωστόσο, πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών.