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Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο – Τουλάχιστον δύο νεκροί

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THESTIVAL TEAM

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Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του βασιλείου της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bangkok Post, ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής.

Ο δράστης, μαθητής, φέρεται να είναι νεκρός, σύμφωνα με πληροφορίες άλλων μέσων ενημέρωσης.

Το λύκειο όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ταϊλάνδη

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