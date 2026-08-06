Κατερίνα Παπουτσάκη: Ο άνθρωπος φαίνεται τι είναι όταν αναλαμβάνει εξουσία

«Στη σημερινή εποχή το εργαλείο δεν είναι η στέρηση της ερωτικής επαφής. Είναι οι φωνές των λαών, η διεκδίκηση και ο αγώνας για έναν δίκαιο, ανθρώπινο κόσμο», είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη, μιλώντας για την παράσταση «Λυσιστράτη» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Τόσο για τα άγχη που φέρει η Επίδαυρος όσο και για την συνθήκη να κυβερνούσαν τον κόσμο οι γυναίκες μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Παπουτσάκη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Έχετε ξαναπαίξει στην Επίδαυρο;

Ναι, φέτος είναι η δεύτερη φορά. Είχα ξαναπαίξει στη “Λυσιστράτη” το 2002 σε σκηνοθεσία Γ. Μιχαλακόπουλου, με πρωταγωνίστρια τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Θυμάμαι πόσο δυνατό είναι το συναίσθημα να παίζεις στην Επίδαυρο. Είναι κάτι συγκλονιστικό.

Τι μας λέει σήμερα η «Λυσιστράτη»;

Το μήνυμα είναι η συλλογικότητα και η δράση για έναν ανθρώπινο, ειρηνικό κόσμο, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους της Γης. Όχι η απάθεια και η αδιαφορία απέναντι στην αδικία, την εκμετάλλευση, την ανισότητα, τον πόλεμο, την καταστροφή, την απανθρωπιά. Να είμαστε ενεργοί πολίτες και να ορίζουμε τη μοίρα μας συλλογικά. Στη σημερινή εποχή το εργαλείο δεν είναι η στέρηση της ερωτικής επαφής. Είναι οι φωνές των λαών, η διεκδίκηση και ο αγώνας για έναν δίκαιο, ανθρώπινο κόσμο.

Στο έργο εμφανίζονται οι γυναίκες ως σωτήρες. Πιστεύετε ότι θα μπορούσα να σώσουν τον κόσμο, αν κυβερνούσαν αυτές;

Υπάρχει διαφορετική ψυχοσύνθεση. Τα στερεότυπα τη συντηρούν. Οι γυναίκες νιώθουν βαριά την ευθύνη, επειδή είναι και μάνες. Με περισσότερες ευαισθησίες, έχουν έναν πιο ειρηνικό και όχι τόσο εξουσιαστικό τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Και μια ματιά προστασίας και συμφιλίωσης. Αλλά ο άνθρωπος φαίνεται τι είναι όταν αναλαμβάνει εξουσία.