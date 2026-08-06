Χρίστος Κούγιας – Η ανακοίνωση για την προσωπική του ζωή: “Δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης”

Ο Χρίστος Κούγιας επέλεξε να απαντήσει δημόσια στα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούσαν την προσωπική του ζωή, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω του δικηγορικού γραφείου των συνεργατών του αείμνηστου Αλέξη Κούγια.

Στο κείμενό του ζητά να σταματήσει κάθε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στην τοποθέτησή του αναφέρει ότι η ιδιωτική του ζωή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αντικείμενο δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί στο εξής να δημοσιεύεται οποιοδήποτε περιεχόμενο που αφορά τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τι αναφέρει για τις φωτογραφίες από τα social media

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι οι εικόνες βρίσκονται αναρτημένες στα προσωπικά του προφίλ δεν σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να αναπαράγονται σε δημοσιεύματα που σχετίζονται με την προσωπική του ζωή.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς έντυπα, ενημερωτικές ιστοσελίδες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά και κάθε άλλη ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν από μελλοντικές αναφορές, σχολιασμούς ή προβολή προσωπικών του στιγμών.

Η προειδοποίηση για νομικές ενέργειες

Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσής του, ο Χρίστος Κούγιας δηλώνει ότι οποιαδήποτε νέα δημοσίευση ή παρέμβαση που θα αγνοεί τη ρητή επιθυμία του θα αντιμετωπιστεί με τα νόμιμα μέσα που προβλέπονται για την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου».

Με την ανακοίνωσή του, ο Χρίστος Κούγιας ζητά να μην υπάρξει στο εξής περαιτέρω δημοσιογραφική ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή, ενώ επισημαίνει ότι η θέση του αυτή είναι σαφής και κατηγορηματική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα και περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ατεκμηρίωτες εικασίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, επιθυμώ να προβώ στην ακόλουθη δήλωση:

Η προσωπική μου ζωή δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετων δημοσιευμάτων, φημών ή σεναρίων που παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα, ούτε να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για την εμπορική εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η ύπαρξη προσωπικών μου λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δημοσίευση φωτογραφιών σε αυτούς δεν παρέχει σε οποιονδήποτε το δικαίωμα να τις αναπαράγει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις χρησιμοποιεί για τη δημιουργία δημοσιευμάτων που αφορούν την προσωπική μου ζωή.

Δηλώνω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν επιθυμώ στο εξής οποιαδήποτε ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα έντυπα, τις ιστοσελίδες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή ενημερωτική πλατφόρμα, να απέχουν στο εξής από κάθε δημοσίευση, αναφορά, σχολιασμό ή προβολή που αφορά την προσωπική μου ζωή, καθώς και από κάθε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών που προέρχονται από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ούτε πεδίο δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης. Κάθε μελλοντική παρέμβαση ή δημοσίευμα που θα παραβιάζει τη ρητώς εκφρασμένη βούλησή μου θα αντιμετωπίζεται άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της προσωπικότητάς μου και των δικαιωμάτων μου

Αθήνα, 6/08/2026

Με εκτίμηση και σεβασμό

Χρίστος Κούγιας».