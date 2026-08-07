Ξεσπά η Άριελ Κωνσταντινίδη: Δεν πρόκειται να κρύβομαι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Άριελ Κωνσταντινίδη στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο, αυτή την εβδομάδα.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που επηρεάζει το δικό της μεγάλωμα εκείνο των παιδιών της αλλά και στα επικριτικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media.

Οι δύσκολες εμπειρίες που έζησες ως παιδί επηρέασαν τον τρόπο που μεγαλώνεις τα δικά σου παιδιά;

Φυσικά. Με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ. Αντί γι’ αυτό προσπάθησα να δω πως μπορεί ο πόνος να γίνει δύναμη.

Όλα εξαρτώνται από το αν θα αφήσεις μια δυσκολία να σε ρουφήξει ή αν θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις πιο κοντά στην αλήθεια σου.

Τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκες όταν έμεινες έγκυος στα 54 έχουν σταματήσει;

Τώρα ασχολούνται με το δέρμα μου. Ο καθένας εκφράζει ό,τι κουβαλάει μέσα του. Δεν με επηρεάζει. Δεν με αγγίζει. Έχω ροδόχρου ακμή, η οποία επιδεινώθηκε από τις ορμόνες της εγκυμοσύνης και επηρεάζεται ακόμη και από κάποιες τροφές.

Δεν πρόκειται, όμως, να κρύβομαι ή να καλύπτω κάτι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν. Είναι αγένεια να σχολιάζεις την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Προτιμώ τους ευγενικούς και ειλικρινείς ανθρώπους.

Είναι αλήθεια ότι σκέφτεσαι να βαφτίσεις και τα τρία παιδιά μαζί;

Είναι μια σκέψη. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα δυο αγόρια και μετά θα δούμε. Ίσως γίνει και κοινή βάφτιση.