Άνω Λιόσια: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος του 72χρονου ενώ έκλεβε καλώδια – Οι συνεργοί του τον εγκατέλειψαν μέσα σε αυτοκίνητο

Εξιχνιάστηκε ο θάνατος ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα ενός οχήματος στα Άνω Λιόσια την 1η Αυγούστου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι στις 31 Ιουλίου το βράδυ δύο άτομα ηλικίας 68 και 72 ετών, βρίσκονταν μαζί με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή, ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι άλλοι δύο φέρεται να τον επιβίβασαν σε όχημα και να τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν. Οι εμπλεκόμενοι που συνελήφθησαν κατόπιν εντάλματος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης