Ο Μάρκος Σεφερλής για τις αντιδράσεις που προκάλεσε αγγελία του: “Το είπαν σεξιστικό, γιατί το έκανα εγώ”

Ο Μάρκος Σεφερλής απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αγγελία της εταιρείας θεατρικών παραγωγών του, λόγω των πολύ συγκεκριμένων εξωτερικών χαρακτηριστικών και της «εικόνας» που ζητούσε για έναν βασικό γυναικείο ρόλο. Η χρήση όρων όπως «έντονη θηλυκότητα» και «sensual σκηνική εικόνα» για την κάλυψη ενός θεατρικού ρόλου πυροδότησε έντονη κριτική από χρήστες του διαδικτύου.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε: «Τα ήθελε ο συγγραφέας (σ.σ αυτά τα χαρακτηριστικά). Ο συγγραφέας κάνοντας την περιγραφή των προσώπων των ηθοποιών, περιγράφει την κοπέλα πως πρέπει να είναι μια ωραία, εντυπωσιακή, εκρηκτική παρουσία, όμορφη, νεαρή», εξήγησε.

«Το είπαν “σεξιστικό”, γιατί το έκανε ο Σεφερλής. Γιατί ό,τι κάνει ο Σεφερλής είναι σεξιστικό. Αυτοί που το λένε δεν ξέρουν τι είναι σεξισμός τελικά απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, θα βάλω μια αγγελία, ψάχνω έναν άντρα πάνω από 45. Πώς θα το γράψω; Έναν άντρα, ας πούμε, να έχει υπερβεί τα σαράντα, να είναι κάτω των εξήντα; Θέλω έναν άντρα που να φαίνεται λίγο ώριμος, να κάνει τον πατέρα μου, ας πούμε. Πώς θα το γράψω; Και που είναι ο ρατσισμός;», συμπλήρωσε.

«Συζητάμε με το Mega τηλεοπτικά. Το κλίμα είναι πολύ θετικό. Θέλουν να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα κάνουμε κάτι. Κάποιο από όλα αυτά θα υλοποιηθεί. […] Κάποιοι που κρίνουν χωρίς να έχουν δει πράγματα δικά μου, παραστάσεις μου, δεν είναι άξιοι λόγου και αναφοράς», απαντά σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Μάρκος Σεφερλής.

Η σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ήμασταν μαζί στον στρατό με τον Γιώργο, στη φάση που είχαμε κάνει επιτυχία. Εγώ είχα κάνει το ταξί και ο Γιώργος είχε κάνει τα πρώτα τραγούδια. Βρεθήκαμε στην Κόρινθο, το διασκεδάσαμε καλά, περάσαμε πολύ ωραία, γελάσαμε πάρα πολύ. Τα αστεία που κάναμε τα θυμόμασταν ακόμα και μετά που πήγαινε και τον έβλεπα στην πίστα και τραγουδούσε και μου τα έλεγε απ’ την πίστα», θυμάται ο Μάρκος Σεφερλής.

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ευγενικό παιδί. Ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Δεν έμοιαζε με κανέναν. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Και μετά που έμαθα και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, ήταν τόσο άδικο», σχολιάζει ο Μάρκος Σεφερλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη.