Θεσσαλονίκη: Έρχονται τα 61α Δημήτρια με θέατρο, μουσική, όπερα, χορό και εικαστικές τέχνες – 33 εκδηλώσεις σε 15 χώρους της πόλης

Τα 61α Δημήτρια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 26 Οκτωβρίου 2026 με θεματική «Ρεύματα», φέρνοντας θέατρο, μουσική, όπερα, χορό και εικαστικές τέχνες σε 15 χώρους της πόλης.

Το φεστιβάλ ανοίγει με Opening Party και DJ set στο MOMUS (ΔΕΘ) και συνεχίζεται με παραστάσεις όπως το «30 χρόνια Μικρή Πατρίδα», σύγχρονο χορό με τις Leïla Ka και Νάνσυ Σταματοπούλου, και θεατρικές παραγωγές όπως ο «Βασιλιάς Ριχάρδος Γ΄» και η «Μια αχόρταγη σκιά» στο Μέγαρο Μουσικής και στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παράλληλα, φιλοξενούνται εκθέσεις, συναυλίες και ειδικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσφέροντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για κάθε ηλικία και ενδιαφέρον.

Με 33 παραγωγές και 32 καλλιτεχνικά σχήματα, η φετινή διοργάνωση διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε 15 αίθουσες, ενώ δύο υπαίθριες εκδηλώσεις θα μεταφέρουν τον παλμό του φεστιβάλ έξω από τους καθιερωμένους πολιτιστικούς χώρους.

Η θεατρική παράσταση «Η Φόνισσα», με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Βασιλικό Θέατρο, η εκδήλωση «Ένα απόγευμα με την Katie Kitamura» στο Ολύμπιον, η ταινία «À Paris tous les deux» στο ΑΠΘ και η μουσική παράσταση για τα 30 χρόνια της «Μικρής Πατρίδας» των Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ.

«Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης»

Όπως ανέφερε, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στον 1ο όροφο της Αγοράς Μοδιάνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα Δημήτρια «είναι ένας θεσμός που εδώ και περισσότερα από έξι δεκαετίες αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης». Και πρόσθεσε πως φέτος ο τίτλος των 61ων Δημητρίων είναι τα «Ρεύματα», στα οποία όπως τόνισε «θεωρώ ότι στόχος είναι η κίνηση των ιδεών στις νέες καλλιτεχνικές στάσεις, στις διαφορετικές γενιές και στις δυνάμεις που διασταυρώνονται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, προσφέροντας ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη ρευμάτων και προβληματισμού».

«Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ανοιχτό δημιουργικό σταυροδρόμι τεχνών και ιδεών»

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Βασίλης Γάκης ανέφερε πως για περισσότερες από έξι δεκαετίες, τα Δημήτρια δεν αποτελούν απλώς μια σειρά εκδηλώσεων, αλλά την ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. «Είναι η στιγμή της χρονιάς που η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ανοιχτό δημιουργικό σταυροδρόμι τεχνών, ιδεών και καλλιτεχνικής έκτασης», υπογράμμισε επίσης.

Σχεδιάζεται Μουσείο Γαστρονομίας στην Αγορά Μοδιάνο

Ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε και στην Αγορά Μοδιάνο κάνοντας λόγο για «έναν χώρο που ξαναγεννιέται, μια καινούργια προσπάθεια την οποία αγκάλιασαν οι Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή την αγορά, να εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσημο της πόλης». Μάλιστα, ο δήμαρχος αποκάλυψε πως ελήφθη μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της ιστορικής αγοράς για τη δημιουργία ενός Μουσείου Γαστρονομίας το οποίο θα είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης με την UNESCO και της Αγοράς Μοδιάνο. «Βρήκαμε αμέσως θετική ανταπόκριση. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν και θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας που έχει προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως στο επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά την θετική τους ανταπόκριση στο θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ανακοινώνουμε σήμερα, μετά και την αποδοχή της ιδιοκτησίας της Μοδιάνο, την πρόθεση ο χώρος αυτός να αποτελέσει έναν δημιουργικό χώρο ανάδειξης μιας μεγάλης και διαχρονικής πολιτιστικής υποδομής που διαθέτει η χώρα, που είναι η γαστρονομία της. Θέλουμε να συνδέσουμε αυτό που όλοι συζητούμε και λέμε, την ταυτότητα της πόλης, με έναν χώρο έκφρασης γύρω από το κέντρο της και την αγορά της», κατέληξε.