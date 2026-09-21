Ανδρέας Ηλιάδης: Δεν χρειάζεται μέθη για να κάνεις πλασμαφαίρεση – Ο γιατρός πρέπει να προστατεύει τον ασθενή του

Τη σημασία της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης, όταν αυτή γίνεται σωστά για σοβαρούς λόγους υγείας, τόνισε ο γιατρός-εντατικολόγος, διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», το πρωί της Δευτέρας.

Ο γιατρός, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, προχώρησε στην ανάρτηση μίας φωτογραφίας από την εντατική, όπου ένα βρέφος υποβλήθηκε στην εν λόγω ιατρική πράξη.

«Μετά από τα ανήθικο αίσχος που πραγματοποίησαν πρόσφατα υποτιθέμενοι λειτουργοί υγείας νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με τούς πολίτες και να τους δείξω μια φωτογραφία στην εντατική μας από βρέφος που δίνει την τελευταία μάχη τής ζωής τού πριν ακόμα ξεκινήσει τη ζωή. Πραγματοποιήσαμε ιατρική πλασμαφαίρεση (πράξη διάσωσης ζωής και όχι καλλωπισμού). Να προσεύχεστε λοιπόν η ομάδα της ΜΕΘ Παίδων που έκανε αυτή την ιατρική πράξη στο βρέφος να είναι καλά. (…) Πιστέψτε με προσωπικά πέρασα δύσκολα χρόνια πολλά μέχρι να μπορώ να πω ότι έμαθα να κάνω πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και πολλά βραδιά δεν κοιμήθηκα πραγματοποιούνται τη την ιατρική αυτή πράξη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης παρουσίασε μία συσκευή πλασμαφαίρεσης, παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε και στην υπόθεση Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας μια σημαντική τεχνική λεπτομέρεια που δεν είχε αναφερθεί μέχρι πρότινος: την ανάγκη ύπαρξης συστήματος γείωσης.

Όπως εξήγησε, οποιοδήποτε εξωσωματικό μηχάνημα πρέπει να είναι γειωμένο στον τοίχο, ώστε να προστατεύεται ο ασθενής από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης, κάτι που ήταν αδύνατο να εξασφαλιστεί στις παράνομες εφαρμογές της μεθόδου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ιατρική κοινότητα οφείλει να επιδείξει αυστηρά αντανακλαστικά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση όσον αφορά τον καλλωπισμό ή την ευζωία.

«Ο γιατρός πρέπει να σέβεται και να προστατεύει τον ασθενή του»

«Ο γιατρός που δίνει τον όρκο στον Ιπποκράτη πρέπει πρώτα να σέβεται και να προστατεύει τον ασθενή του. Εάν λοιπόν νιώθει ότι δεν είναι ικανός και δεν έχει 100% τις γνώσεις και την εμπειρία, θα πρέπει να το αφήνει. Άρα σεβασμός προς τον ασθενή. Μετά σεβασμός προς τους γονείς, αν είναι μικρά παιδιά, προς το περιβάλλον. Μετά είναι σεβασμός στην ίδια μας την επιστήμη. Πρέπει να σεβαστούμε την ίδια την επιστήμη μας για να κάνουμε τέτοια πράγματα με τέτοια απλοϊκότητα, τα οποία μένω πραγματικά εμβρόντητος ακούγοντας το πώς γινόταν αυτή η διαδικασία. Και τέλος, έχουμε υποχρέωση προς την κοινωνία. Αυτά τα οποία κάνουμε κάπου πρέπει να λογοδοτήσουμε», είπε.

Σύμφωνα με τον γιατρό, η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή διαδικασία, καθώς το φίλτρο του μηχανήματος αφαιρεί χρήσιμες για τον οργανισμό ουσίες, όπως οι ανοσοσφαιρίνες, γεγονός που μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει ανοσολογικά ελλείμματα και ευπάθεια σε λοιμώξεις ή νεοπλασίες.

Όπως είπε, παράκαμψη των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, όπως η έλλειψη συνεχούς εργαστηριακού ελέγχου των χρόνων πήξης κατά τη χορήγηση ηπαρίνης, η υποτίμηση των προειδοποιητικών συναγερμών του μηχανήματος και ο κίνδυνος θανατηφόρων καρδιακών αρρυθμιών λόγω υποθερμίας, εάν το αίμα δεν θερμαίνεται κατάλληλα κατά την εξωσωματική κυκλοφορία, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.