Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το Παλατάκι για τον κόσμο του: Προπόνηση με… γεμάτο γήπεδο

Λίγες μέρες πριν το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για το ελληνικό Super Cup, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το «Παλατάκι» για τον κόσμο του.

Την προσεχή Τετάρτη (23/9) στις 19:00 ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα μπορέσει να δει από κοντά για πρώτη φορά την νέα ομάδα, δίνοντας το παρών στην ανοικτή προπόνηση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ:

«Τέσσερις μήνες μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ομάδας και λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας σεζόν.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00 και μετά, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση, να δουν από κοντά τη νέα ομάδα και να πάρουν μια πρώτη εικόνα από τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν.

Μια πρώτη συνάντηση πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα.

Με σεβασμό στο πρόγραμμα και στις ανάγκες της ομάδας, ώστε η προετοιμασία να συνεχιστεί απρόσκοπτα, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί ξανά δίπλα στον ΠΑΟΚ και να δώσει από νωρίς το δικό του μήνυμα.

Όλες οι θύρες του PAOK Sports Arena θα ανοίξουν στις 19:00, οπότε και θα επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο. Σας περιμένουμε!».